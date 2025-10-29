¿Le robaron joyas entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024? Mire a ver si es alguna de éstas

La Policía Nacional solicita colaboración ciudadana, en esta ocasión para encontrar a los propietarios de estas joyas. Se trata de relojes, collares y anillos que fueron sustraídos por una organización que robaba mediante el llamado método del "abrazo cariñoso".

Según la Policía, fueron sustraídos entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Si usted reconoce alguno de ellos debe ponerse en contacto con la Policía aportando al denuncia donde figura el objeto robado y aportando también alguna factura o imagen que acredite que es suyo. Puede escribir al correo electrónico cgpj.joyas@policia.es