La ropa se secará más rápido en interiores este otoño usando un artículo que todos tenemos en casa: sin calefacción

Cuando llega el otoño, las temperaturas bajan, el clima se vuelve más húmedo y aparece un problema en todas las casas muy común: cómo secar la ropa. En verano, este proceso pasa a un segundo plano porque apenas sacas la colada de la lavadora la tienes lista gracias al calor. Sin embargo, en otoño e invierno, la ropa puede pasar horas colgada en el tendedero y seguir húmeda.

No todas las personas pueden permitirse tener la calefacción encendida todo el día ni colocar el tendedero frente a un radiador para acelerar el secado. Y aunque en los hogares españoles es habitual ver el tendedero montado en el salón, no todos tienen espacio suficiente o quieren ver un armatoste ocupando media habitación.

Ante este escenario, hay una opción sencilla y práctica que todo el mundo debería conocer: no requiere gasto extra, no ocupa espacio y te ayudará a que la ropa se seque mucho más rápido en interiores.

El método de la toalla para acelerar el secado

Los expertos en lavandería recomiendan un truco casero muy eficaz: envolver la ropa húmeda dentro de una toalla seca antes de colgarla. Esta técnica permite absorber el exceso de agua y reducir el tiempo de secado de forma considerable.

El procedimiento es simple:

Coloca la prenda mojada sobre una toalla seca.

Enróllala con fuerza para que el tejido absorba la humedad.

Si lo deseas, añade papel de cocina en los pliegues para potenciar la absorción.

Desenrolla y cuelga la prenda como de costumbre.

De esta manera, la ropa se aireará con mucha menos agua retenida y se secará más rápido, incluso en interiores.

Una solución sin secadora, calefacción ni deshumidificador

Este truco casero se convierte en una alternativa ideal frente a las secadoras eléctricas, los tendederos o los deshumidificadores, que además de ocupar espacio implican un gasto adicional en la factura de la luz.

Incluso expertos como Martin Seeley, director ejecutivo de MattressNextDay, aseguran que esta técnica es especialmente útil para prendas grandes como sábanas, ya que permite reducir notablemente el tiempo que estarían colgadas ocupando espacio en casa.

Otros consejos para mejorar el secado en otoño

Además del método de la toalla, los especialistas recomiendan algunos hábitos sencillos para conseguir mejores resultados:

Sacudir las prendas antes de tenderlas para separar las fibras y facilitar el secado.

Lavar por la mañana para aprovechar las horas de ventilación natural durante el día.

En caso de usar tendedero, oo sobrecargarlo y dejar espacio entre las prendas para que circule el aire.

Con estos pequeños trucos, secar la ropa en otoño ya no será un dolor de cabeza. Una simple toalla puede marcar la diferencia entre tener la casa llena de ropa húmeda durante días o disfrutar de prendas secas y listas mucho antes.