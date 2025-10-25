“Ruega una oración por su alma… y por Bitelchús”: así es la viral esquela de una abuela gallega que menciona a su bisnieto gato

La sección de obituarios de los periódicos, aunque marcada por la tristeza, a menudo deja espacio para la sonrisa. Son muchas las familias que eligen despedirse de sus seres queridos con un toque de humor, ternura o alguna anécdota entrañable. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con la esquela de María Teresa Castañeda Gil, una mujer gallega de 93 años, cuya despedida publicada en La Voz de Galicia se ha vuelto viral.

El motivo: un detalle inesperado. Entre los familiares que lloran su pérdida, se menciona al “bisnieto gato Bitelchús”, un gesto que rompió con la solemnidad habitual y desató una ola de comentarios en redes sociales. El guiño cariñoso fue celebrado como ejemplo de cómo los gallegos saben despedirse con afecto incluso en los momentos más tristes.

La esquela fue compartida por el usuario de X (antes Twitter) Xosé Castro, quien publicó una imagen del obituario junto a un mensaje que ya es viral: “Si dices el nombre del gato tres veces, se aparece”. En pocas horas, la publicación superó las 97.200 visualizaciones, generando reacciones que combinan emoción, humor y admiración por el gesto familiar.

Muchos usuarios destacaron el toque de humanidad que desprende la esquela, y algunos aseguraron que “solo en Galicia una esquela puede hacerte reír y llorar al mismo tiempo”.

Este caso se suma a otras esquelas virales que han dejado huella por su originalidad. Como la de Laura Gippini, fallecida en Santiago de Compostela, cuya familia pidió “menos dramones y más bombones” en su recuerdo. O la de Soledad Hernández, que denunció en su obituario la falta de cariño durante su enfermedad. También la de Herminia Diego, que escribió “sus hijos pasan”, y la de María Rodrigo, que lamentó que “para un día que salía en una esquela, no la vio”.