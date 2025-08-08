Sabor fresco y precio redondo: este zumo de Mercadona debería estar en todas las neveras

La cadena de supermercados Mercadona sigue firme en su estrategia de renovación y ampliación constante de su catálogo de productos, una política que le ha permitido consolidar su posición en el mercado español. Esta dinámica de innovación se observa en prácticamente todas las secciones de sus tiendas, desde alimentación hasta droguería, con lanzamientos frecuentes que buscan satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores.

Esta apuesta por la novedad se enmarca en un contexto de alta competencia en el sector de la distribución, donde diferenciarse a través de la oferta de valor añadido es fundamental. La marca blanca, que juega un papel central en su modelo de negocio, permite a la compañía controlar la calidad y el precio de los artículos, adaptándose ágilmente a las preferencias del público y a las tendencias de consumo.

En esta línea, el supermercado ha introducido recientemente una nueva bebida que busca captar la atención de aquellos que procuran opciones refrescantes y con combinaciones de sabores distintas. Este lanzamiento subraya la intención de la empresa de mantener su oferta actualizada y relevante para el cliente.

Mercadona amplía su oferta de bebidas con un nuevo zumo

La novedad que se incorpora al surtido de bebidas de Mercadona es un zumo que combina los sabores de la frambuesa y la mandarina, una mezcla que propone un equilibrio entre la acidez característica de la primera y la dulzura cítrica de la segunda. Este producto marca Hacendado se presenta en un formato individual de 250 mililitros, pensado para el consumo inmediato o para llevar.

El coste de esta nueva bebida se establece en 1,60 euros por unidad, lo que, al hacer la conversión, equivale a 6,40 euros por cada litro de producto. Este precio lo posiciona dentro de un segmento medio-alto para el zumo envasado, alineándose con otras opciones que incluyen combinaciones de frutas menos comunes o presentaciones de un solo uso.

Este tipo de lanzamientos no solo enriquece el catálogo de la propia cadena, sino que también ejerce una influencia considerable en el sector de la distribución en general. Las novedades de Mercadona suelen ser observadas de cerca por la competencia, generando un efecto en cadena que impulsa a otros minoristas a revisar y actualizar sus propios surtidos para no quedarse atrás en las preferencias del consumidor.