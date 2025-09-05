El sabor de las nuevas patatas de Mercadona: están arrasando por menos de 2 euros

Mercadona ha vuelto a despertar la atención de sus clientes con una novedad que está causando sensación en toda España. La cadena valenciana, conocida por acertar con lanzamientos que combinan originalidad y buen precio, ha logrado que su último snack se convierta en tema de conversación tanto en tiendas físicas como en redes sociales.

El atractivo principal está en su carácter innovador, una propuesta que rompe moldes en el pasillo de aperitivos. Con un coste muy por debajo de los dos euros, este producto está arrasando y conquistando a quienes buscan algo diferente para acompañar una reunión, una cerveza fría o simplemente para darse un capricho.

Se trata de las nuevas patatas fritas sabor queso de cabra y cebolla caramelizada de Hacendado, un snack que une lo intenso y cremoso del queso con el dulzor suave de la cebolla. La combinación ha resultado ser todo un acierto: por solo 1,20 euros, la bolsa de 150 gramos ofrece un sabor más cercano a un aperitivo gourmet que a unas simples patatas envasadas.

Patatas fritas sabor queso de cabra y cebolla caramelizada Mercadona

Elaboradas en España, estas patatas no solo destacan por su sabor, sino también por su accesibilidad: son aptas para celíacos, aunque contienen lactosa.

La estrategia de Mercadona vuelve a quedar clara: escuchar al consumidor, arriesgar con propuestas diferentes y mantener precios competitivos. Tras el éxito de otros lanzamientos recientes, esta nueva apuesta reafirma su liderazgo en el mercado.