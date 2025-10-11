San Javier y Los Alcázeres reciben otro mensaje de "Es-Alert" ante el riesgo de desbordamientos

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha desplazado este viernes por la noche hasta San Javier donde se reúne con el alcalde, José Miguel Luengo, para analizar la situación "ante el riesgo de desbordamiento de ramblas y el canal del trasvase" como consecuencia la evolución de la DANA 'Alice' que está afectando a la comunidad.

"Pedimos a la población que se ponga a salvo, que no baje a sótanos, y que evite desplazamientos y cruzar cauces de agua. Toda precaución es poca", ha pedido el presidente murciano en un mensaje publicado en la red social 'X'.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia ha enviado a los teléfonos móviles otro mensaje de Es-Alert para los vecinos de San Javier al existir "riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y ramblas a su paso por el municipio" por la DANA 'Alice'.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha pedido a los vecinos que se queden en sus casas al complicarse la situación con las lluvias torrenciales de las últimas horas, provocando el corte de calles y que el Mirador sea "intransitable" tras el desbordamiento del canal del trasvase. "Las ramblas vienen cargadas de agua y en un par de horas veremos ese impacto en el municipio", ha explicado en un vídeo publicado en 'Facebook'.