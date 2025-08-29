Sanidad avisa de la falta de suministro del medicamento Tranxilium hasta junio de 2026

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de que el medicamento 'Tranxilium', en su presentación de 20 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial + 1 ampolla de disolvente, presenta problemas de suministro debido a cambios en el proceso de fabricación.

Según ha comunicado Neuraxpharm Spain, titular de la autorización de comercialización, actualmente se están distribuyendo unidades con caducidad inferior a seis meses. No obstante, la compañía ha confirmado que a partir del 30 de septiembre y hasta junio de 2026, no habrá más unidades disponibles.

El principio activo de 'Tranxilium' inyectable es el lorazepato dipotásico y está indicado en situaciones que requieren una ansiolisis y/o una sedación de urgencia, tales como: estados agudos de ansiedad y angustia, neurosis y psiconeurosis; alcoholismo y curas de desintoxicación etílica o de otras drogas; anestesia y reanimación médico-quirúrgica; preparación para las endoscopias, exploraciones paraclínicas e intervenciones quirúrgicas de todo tipo; tratamiento coadyuvante del tétanos, a altas dosis; infarto de miocardio, crisis asmáticas y durante la preparación y el desarrollo del parto.

Alternativas terapéuticas y medidas de la AEMPS

Dado el alto impacto de este desabastecimiento, la AEMPS resalta que está llevando a cabo "todos los esfuerzos necesarios" para solventar esta situación lo antes posible. La Agencia asegura que está en contacto permanente con los laboratorios que fabrican medicamentos alternativos para garantizar su suministro y está gestionando la posibilidad de importar medicamento extranjero pero, hasta la fecha, "no ha sido posible localizar unidades de otros mercados".

Aunque en España no existe otro medicamento autorizado y comercializado que contenga clorazepato dipotásico como principio activo para la vía parenteral, la AEMPS indica que sí se dispone de otras benzodiazepinas en formulación inyectable que podrían considerarse alternativas en determinados escenarios clínicos.

En concreto, el diazepam inyectable está disponible y no presenta problemas de suministro; el clonazepam inyectable también se encuentra disponible; y el lorazepam inyectable, aunque presenta dificultades de suministro, cuenta con unidades autorizadas de forma excepcional, aunque están acondicionadas en idiomas distintos al castellano y con una caducidad inferior a seis meses.

La Agencia recomienda a los profesionales sanitarios derivar a sus pacientes a estas alternativas disponibles, teniendo en cuenta que "no todas las indicaciones son coincidentes y puede que no todos los pacientes tratados con clorazepato dipotásico puedan tener transición adecuada a estas alternativas".