Sanidad indulta el empaquetado neutro en la nueva Ley Antitabaco

El Ministerio de Sanidad ha renunciado por ahora a introducir el empaquetado neutro dentro de la ley antitabaco que ampliará las zonas libres de humo que espera aprobar en el Consejo de Ministros el próximo martes, aunque sin cerrar la puerta a que pueda incluirse durante la tramitación parlamentaria.

Finalmente esta medida, una de las grandes reivindicaciones del sector de la lucha contra el tabaquismo por su demostrada eficacia para disminuir la prevalencia, no irá en el anteproyecto ante la falta de acuerdo con el socio mayoritario del Gobierno, informan a EFE fuentes del Ministerio.

En la versión anterior del anteproyecto que Sanidad llevara al Consejo de Ministros el próximo martes, se establecía que el empaquetado de cajetillas y paquetes de tabaco de liar debían estar desprovistos de cualquier nombre de marca y guardar una apariencia uniforme, ser de un único color entre dos a elegir.

Primeramente, el empaquetado genérico formaba parte del real decreto de productos derivados del tabaco -otra normativa que vetará el uso de sabores y aromas en cigarrillos electrónicos y que el Ministerio confía en llevar al Consejo antes de fin de año-.

Sin embargo, optó por sacarla de ahí para darle rango de ley, algo que por ahora el departamento que dirige Mónica García renuncia sin descartar que pueda retomarse en la negociación parlamentaria.