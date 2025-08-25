Sanidad retira del mercado varios lotes de una conocida crema hidratante por presencia de bacterias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado el cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes de una crema de la marca Erborian por su potencial para causar infecciones.

En concreto se trata de Centella Crème, una hidratante, calmante y antirrojeces, disponible en envases de 50 ml y 20 ml. Los lotes afectados son KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343.

Según la AEMPS, se han detectado en este producto microorganismos potencialmente peligrosos, como las bacterias Micrococcus luteus y Microbacterium oxydans y la levadura Candida parapsilosis. Estas pueden provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

Erborian – Centella Crème AEMPS

Este cosmético, distribuido por la empresa Laboratoires M&L Erborain (Francia), se vende en España en farmacias, parafarmacias, perfumerías y tiendas online. La empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

La AEMPS ha informado a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para garantizar la difusión de esta alerta.

Recomendaciones a los consumidores