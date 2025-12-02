Sanidad suaviza el plan de la gripe para aplacar las críticas

La ministra de Sanidad, Mónica García, lleva un par de semanas hablando de la gripe. Empezó a hacerlo cuando las cifras en la mayor parte de España aún no habían comenzado su ascenso, y aún así las autonomías en las que los datos empezaban a ser preocupantes ya habían anunciado medidas para frenar el avance del virus.

Sus declaraciones se han ido intensificando a medida que la curva ha ido subiendo. El pasado jueves la mayor parte del territorio nacional superó el umbral epidémico, varias semanas antes de lo habitual, según los datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III.

Ese mismo día, Sanidad incluyó en el orden del día del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del día siguiente el protocolo común de actuación común frente a los virus respiratorios, con el objetivo de que se aprobara. Una semana antes, el Ministerio ya lo había hecho llegar a las Consejerías de Sanidad de las autonomías, pidiendo que le dieran luz verde antes del 1 de diciembre.

La cuestión es que los Gobiernos autonómicos disponen de sus propios recursos, perfeccionados a lo largo de los años, para hacer frente a esta situación, estacional y controlada.[[LINK:INTERNO|||Article|||6928a4a39553b0e4dbfeeaab|||De hecho, la semana pasada casi todas las regiones –incluso aquellas, como Andalucía o Extremadura, donde la gripe estaba aún en tasas bajas–, habían empezado a poner en marcha sus planes de invierno.]]

Aún así, la ministra no ha perdido la oportunidad de hacer campaña y crear bronca política, acusando en todo momento a las autonomías del PP de "vetar y bloquear" su protocolo común solo por "motivos partidistas" y "poniendo en riesgo la salud de la población".

Las autonomías definen sus umbrales

Pero ni el plan es el mismo ni la película es como la cuenta Mónica García. De hecho, el documento que mañana se va a debatir en la Comisión de Salud Pública del Cisns, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, incorpora algunos de los cambios demandados por los técnicos de las autonomías, y que [[LINK:INTERNO|||Article|||6710ffd84911b0e462ac8b87|||llevaron al rechazo unánime de la anterior versión por parte de todas las regiones menos Cataluña –no solo las del PP– en octubre de 2024.]]

Una de las quejas de los técnicos de las regiones del PP fue que no se podía disponer de "un sistema de información homogéneo para todas las comunidades autónomas"como pedía Sanidad. Algunos consejeros como el de Castilla y León, Alberto Vázquez, pidieron entonces al ministerio "menos demagogia y más métodos de registro para todo el pais".

En el texto actual se recoge que aunque se usará "la metodología específica y los umbrales establecidos a nivel estatal al inicio de cada temporada respiratoria y que se publican en la página web de gripe, covid y otros virus respiratorios del Centro Nacional de Epidemiología del Isciii, las CC AA serán las encargadas de elaborar y publicar los umbrales establecidos en sus territorios de acuerdo a la metodología acordada".

El documento presenta además una simplificación en la redacción y organización de las recomendaciones respecto al anterior, dejando mayor flexibilidad para que las regiones adapten las medidas según sus necesidades específicas.

Mascarillas, solo recomendadas

Respecto al uso de mascarillas, el texto actual alude en todo momento a la recomendación, y solo menciona la posibilidad de obligatoriedad en determinados escenarios y situaciones, como en los centros sociosanitarios, para trabajadores con síntomas respiratorios, según evaluación de riesgo por la dirección del centro; en los hospitales y centros asistenciales, dentro de lugares comunes como salas de espera y urgencias, dependiendo de la situación epidemiológica y la vulnerabilidad del centro y en centros residenciales de personas vulnerables, en situaciones de brotes epidémicos o alta vulnerabilidad.

Como en su versión anterior, el documento establece cuatro escenarios de riesgo epidemiológico: basal, epidemia de nivel bajo o medio, de nivel alto y de nivel muy alto. Cada uno cuenta con recomendaciones específicas para garantizar una respuesta escalonada.

El escenario basal corresponde a una situación interepidémica con baja transmisión. ​ El nivel bajo o medio indica una epidemia controlada con medidas preventivas reforzadas.

​El nivel alto implica un aumento significativo de casos, con necesidad de refuerzo en la capacidad asistencial, medidas de prevención y control más estrictas y limitaciones en espacios vulnerables. ​

Por último, el nivel muy alto señala una crisis epidémica grave, con necesidad de coordinación interterritorial y posibles medidas excepcionales.

Otros planes vacunales, a debate

En el orden del día de la Comisión de Salud Pública del Cisns de mañana se discutirá también sobre las recomendaciones de vacunación del Virus Respiratorio Sincitial(VRS) en los adultos, con la actualización del documento "Evaluación de la vacunación frente a VRS en la población adulta" publicado en noviembre de 2024 y donde se evalúa la pertinencia de inmunizar a todos los mayores a partir de 60 años y a los grupos de riesgo de desarrollar enfermedad grave por este virus. Actualmente en España solo se recomienda la vacunación a personas personas de 60 años o más institucionalizadas. Además, se presentará el "Calendario Común de Vacunación e Inmunización lo largo de toda la vida" 2026, y los calendarios de vacunación de condiciones de riesgo infantil y del adulto, con la intención de que se aprueben y poder elevarlos al Pleno del Cisns.