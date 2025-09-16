Sanitarios protestan en toda España contra el Estatuto Marco de Mónica García, en directo: reacciones y última hora

El personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) de todas las comunidades autónomas está llamado este martes a concentrarse frente a los centros sanitarios en protesta por la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad, que regulará sus condiciones laborales.

Esta concentración está convocada por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación -SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde-, que consideran insuficiente la propuesta del departamento que dirige Mónica García.

"El actual redactado no recoge asuntos trascendentales, como el reconocimiento retributivo del nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial", denuncian desde los sindicatos.

Protestas en toda España contra el Estatuto Marco