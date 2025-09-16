Directo
Sanitarios protestan en toda España contra el Estatuto Marco de Mónica García, en directo: reacciones y última hora
Profesionales sanitarios de todas las comunidades autónomas se concentran este martes en sus centros contra la reforma del Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad
El personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) de todas las comunidades autónomas está llamado este martes a concentrarse frente a los centros sanitarios en protesta por la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad, que regulará sus condiciones laborales.
Esta concentración está convocada por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación -SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde-, que consideran insuficiente la propuesta del departamento que dirige Mónica García.
"El actual redactado no recoge asuntos trascendentales, como el reconocimiento retributivo del nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial", denuncian desde los sindicatos.
Protestas en toda España contra el Estatuto Marco
"Un Estatuto para avanzar"
Con el lema «Un Estatuto para avanzar», los trabajadores sanitarios se manifestarán en los centros para protestar por las condiciones precarias que vienen sufriendo desde hace años, así como por el recorte de sus derechos laborales.
En este sentido, las organizaciones afirman que después de dos años el Ministerio de Sanidad quiere dar ahora por finalizada la negociación por intereses «políticos» y que piensa dar «cerrojazo» al texto normativo cuanto antes.
Los sindicatos afirman que Sanidad ha «estirado» el tiempo de diálogo cuando así le convenía, pero ahora «le han entrado las prisas», obviando que la mejora de la realidad laboral del personal del SNS debe ser la principal prioridad, y ha optado por «una huida hacia adelante que no beneficia a nadie», informa Ep.
Puedes leer la noticia completa aquí.
La CESCM y el SMA han convocado una huelga para el 3 de octubre
La negociación del Estatuto Marco también ha provocado el rechazo de los sindicatos de médicos CESCM (Confederación Española de Sindicatos Médicos) y el Sindicato Médico andaluz (SMA), que han convocado una huelga para el 3 de octubre, en este caso, porque reclaman su propio estatuto de la profesión médica y facultativa, y no quedar integrado en el estatuto marco
La negociación del Estatuto Marco se prolonga ya tres años
La negociación del Estatuto Marco se prolonga ya tres años, y estos sindicatos explican en un comunicado que no van a renunciar a que incluya el reconocimiento retributivo ligado a la nueva clasificación profesional y el derecho a la jubilación voluntaria, anticipada o parcial.
Concentraciones en 16 comunidades autónomas
Este martes se han convocado concentraciones en diferentes ciudades de 16 comunidades autónomas. El pasado jueves, estos sindicatos anunciaron que, si el borrador de estatuto marco no recogía sus demandas, iniciaban este martes el calendario de movilizaciones. Unas protestas que continuarían el 1 de octubre a las puertas del Ministerio de Sanidad y podrían culminar en una posible huelga general del sector.
Las concentraciones están convocadas por SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúd
La concentración está convocada por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación -SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde-, quienes consideran que la propuesta del Ministerio de Sanidad es insuficiente porque no incluye demandas como el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.
Los sindicatos convocan al personal sanitario a concentrarse por el Estatuto Marco
El personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) de casi todas las comunidades autónomas está llamado este martes a concentrarse frente a los centros sanitarios contra la reforma del Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad y que regulará sus condiciones laborales.
✕
Accede a tu cuenta para comentar