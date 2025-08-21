Santiago Ávila, experto en recursos humanos, explica las razones por las que "líderes con mucho talento" acaban fracasando

Santiago Ávila, experto en liderazgo y gestión de equipos, ha revelado mediante un video en TikTok que el fracaso de muchos directivos no se debe a falta de capacidades sino a errores internos que socavan su confianza y efectividad. El especialista sostiene que "he visto líderes con talento, experiencia y un gran equipo caer en picado" porque "el verdadero enemigo no está afuera, está aquí y aquí", señalando la mente y el corazón como el origen fundamental de las dificultades.

Los cinco pecados capitales del liderazgo

Ávila identifica cinco comportamientos recurrentes en líderes que terminan fracasando. El primero es el ego descontrolado, donde creer que siempre se tiene la razón se convierte en la forma más rápida de quedarse solo. El segundo punto crucial es la falta de escucha, ya que ignorar lo que el equipo siente y piensa mata la confianza de manera irreversible. La resistencia a adaptarse constituye el tercer error, pues un líder que no evoluciona se vuelve irrelevante en un mundo en constante cambio.

El cuarto factor es el miedo al conflicto, ya que evitar conversaciones incómodas solo aplaza problemas que después estallan descontroladamente. Finalmente, el "burnout" aparece como quinto elemento determinante, pues no cuidar la propia energía equivale a conducir con el depósito vacío. Ávila enfatiza que liderar con acierto no significa tener todas las respuestas ni centrarse únicamente en beneficios financieros, sino "crear un espacio donde surjan las mejoressoluciones".

El experto concluye que un verdadero líder debe procurar el desarrollo de su gente, ya que solo así puede garantizar tanto el bienestar del equipo como el éxito sostenible de cualquier proyecto.