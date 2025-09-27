El secreto de Mercadona para una manicura perfecta: un 'bolígrafo' mágico que te ahorra dinero

La fiebre por las uñas con efecto "dona glaseada" no es nueva, pero hasta ahora parecía reservada a los salones de manicura o a las manos de celebridades internacionales. Se trata de ese acabado nacarado y brillante que inunda las redes sociales, un estilo que busca un equilibrio entre la naturalidad de la uña y un toque sofisticado y luminoso, creando un aspecto pulcro y elegante que ha marcado tendencia.

De hecho, el verdadero reto para el gran público consistía en replicar este popular efecto en casa sin tener que recurrir a técnicas complejas o productos de coste elevado. La clave era encontrar una fórmula que permitiera democratizar esta moda, haciéndola accesible para cualquier persona que quisiera lucir una manicura de aspecto profesional sin necesidad de una gran inversión de tiempo o dinero.

Precisamente en ese nicho ha irrumpido Mercadona con su último lanzamiento en cosmética. La cadena de supermercados ha puesto a la venta el Magic Pen, un innovador aplicador en formato bolígrafo que contiene un polvo satinado y que promete conseguir el codiciado brillo iridiscente. Este producto se comercializa a un precio de solo 3,75 euros, una cifra que lo posiciona como una alternativa muy competitiva en el mercado. Con este tipo de lanzamientos, la compañía sigue demostrando que es posible encontrar productos recomendados por expertos que no tienen nada que envidiar a las marcas de lujo.

La clave para un acabado perfecto en casa

Asimismo, para adaptarse a diferentes gustos, el aplicador está disponible en dos tonalidades distintas: una versión rosada con sutiles reflejos lilas y otra en un verde tornasolado que cambia de color según el ángulo de la luz. La versatilidad del producto permite experimentar con la tendencia sin comprometer el bolsillo.

Para lograr el resultado deseado, el método de aplicación es sencillo y se estructura en tres pasos fundamentales. El primero consiste en preparar la uña aplicando una capa de esmalte base del color preferido. Este esmalte inicial actuará como el lienzo sobre el que se adherirá el polvo, determinando en gran medida el tono final del acabado nacarado.

A continuación, y aprovechando que el esmalte se encuentra aún húmedo para asegurar una buena fijación, se utiliza la esponja del Magic Pen. Con ella se deposita el polvo satinado sobre la superficie de la uña, frotando con suavidad hasta cubrirla por completo y obtener ese característico efecto iridiscente de manera uniforme.

Finalmente, el paso crucial para garantizar la durabilidad y potenciar el brillo es sellar el trabajo con un top coat. Esta última capa de esmalte transparente no solo protege el diseño de posibles golpes o roces, sino que también intensifica el acabado brillante, consolidando el posicionamiento estratégico de Mercadona al ofrecer soluciones de belleza vanguardistas a sus clientes.