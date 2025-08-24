Según la OCU, estos son los mejores platos preparados de Mercadona

Cada vez son más los españoles que recurren a la comida preparada como salida rápida frente al ritmo acelerado de la vida diaria. En este terreno, Mercadona ha sabido posicionarse como uno de los supermercados con mayor oferta y aceptación entre los clientes. Así lo confirma un reciente informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha evaluado la calidad y variedad de sus platos listos para comer, destacando algunos como los preferidos del público.

Entre todas las opciones analizadas, la estrella resulta ser la empanada de atún. Según la OCU, esta propuesta conquista por su sabor equilibrado y por recordar a las elaboraciones tradicionales de panaderías, en particular a las del norte de España.

Recetas internacionales

El informe de la OCU no se limita a un único plato. Entre los preferidos por los consumidores aparecen también varias recetas de inspiración internacional que, en opinión de la organización, alcanzan una calidad sorprendente dentro del sector de la comida preparada:

Pollo teriyaki con arroz: Una de las elecciones favoritas, gracias a la abundancia de pechuga de pollo, la salsa bien equilibrada y un aporte nutricional notable.

Arroz con secreto ibérico y setas: Valorado por su sabor intenso y su composición saludable, que combina proteínas, fibra y un bajo nivel de grasas saturadas.

Pollo al curry con arroz: Un clásico de la cocina india adaptado al gusto español, que gana terreno como alternativa económica y sabrosa frente a restaurantes especializados.

Noodles yakisoba con carne: Otra opción de estilo japonés que logra buena puntuación por la calidad de sus ingredientes básicos y su facilidad de consumo.

El informe menciona también la colaboración con proveedores de proximidad y el control riguroso en los procesos de elaboración como elementos diferenciales. La trazabilidad de las materias primas y el uso de ingredientes frescos refuerzan la confianza de los consumidores.

La OCU considera que la cadena valenciana ha logrado consolidar una línea de platos preparados que conjuga rapidez, calidad y seguridad alimentaria.