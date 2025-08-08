Limpieza
Según lo recomendado por los tapiceros: El método rápido para limpiar tus cojines en 5 minutos
Estas técnicas probadas para eliminar polvo, manchas y olores sin dañar las telas, mantienen tus cojines como nuevos
Mantener los cojines limpios no siempre requiere largas horas de lavado y secado. Según expertos en tapicería, existen métodos sencillos y efectivos que permiten eliminar polvo, manchas recientes y olores en apenas cinco minutos, siempre que se actúe de forma correcta y rápida. La clave está en utilizar las herramientas adecuadas, conocer el tipo de tejido y aplicar la técnica indicada para cada material, desde algodón y lino hasta plumas o microfibra.
1. Preparación y aspirado: el primer paso imprescindible
La limpieza exprés empieza con la eliminación del polvo y la suciedad superficial.
- Aspiradora con boquilla para tapicería: ideal para retirar polvo, pelos de mascota y restos acumulados en costuras y fibras.
- Alternativas sin aspiradora: un cepillo de cerdas suaves o un rodillo quitapelusas funcionan bien en telas como algodón, lino o terciopelo.
En tapicerías gruesas o acolchadas, aspirar resulta aún más importante para evitar que la suciedad penetre en el interior.
2. Cómo eliminar manchas recientes sin dañar la tela
Actuar rápido es fundamental. Antes de aplicar cualquier producto, seca la mancha con papel absorbente o un paño limpio, sin frotar. Este es el método recomendado por los tapiceros:
1. Mezclar una cucharadita de jabón lavavajillas suave en medio litro de agua tibia.
2. Humedecer un paño suave, escurrirlo y aplicar con movimientos suaves.
3. Para manchas resistentes, espolvorear bicarbonato de sodio antes de limpiar.
4. Retirar el exceso de jabón con otro paño apenas humedecido en agua.
Este sistema es apto para cojines de algodón, poliéster, microfibra y exterior, siempre evitando el exceso de humedad.
3. Cuidado exprés para almohadas de plumas y tejidos delicados
Las piezas de plumón, seda o lino fino necesitan un tratamiento más suave:
- Ventilación y sacudido para eliminar polvo y mantener el relleno esponjoso.
- Limpieza puntual con jabón neutro o detergente para prendas delicadas.
- Neutralizar olores con bicarbonato, dejándolo actuar unos minutos y aspirándolo después.
Cuando el lavado sea imprescindible, utiliza un programa delicado a 30 °C, con detergente específico para plumón, bajo centrifugado y secado suave con bolas de lana para recuperar el volumen.
4. Mantener los cojines limpios por más tiempo
La limpieza rápida que recomiendan los tapiceros no solo ahorra tiempo, sino que preserva la calidad de los tejidos y prolonga la vida útil de los cojines. Unos minutos de mantenimiento preventivo marcan la diferencia entre un cojín gastado y uno que parece recién comprado.
- Aspirar al menos una vez por semana.
- Usar fundas lavables y cambiarlas con frecuencia.
- Guardar los cojines de exterior en lugares protegidos durante la noche o con lluvia.
- Ventilar para evitar humedad y moho.
- Aplicar sprays antimanchas para prevenir futuros accidentes.
