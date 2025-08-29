¿Es seguro verter agua hirviendo por el desagüe?

Muchos hogares dudan sobre la seguridad de verter agua caliente por el desagüe, especialmente tras cocinar pasta, patatas o verduras.

Se teme que el calor pueda dañar las tuberías, y esta preocupación es bastante común.

Tubos preparados para altas temperaturas

Las tuberías de desagüe, ya sean de PVC o metal, soportan temperaturas mucho más altas que el agua hervida. Esto significa que los sistemas actuales están diseñados para manejar de manera segura el calor generado en la cocina durante la preparación de alimentos.

Por tanto, verter agua hirviendo por el desagüe es seguro, aunque conviene hacerlo de manera ocasional y no de forma continua.

Un aliado para limpiar las cañerías

Más allá de la seguridad, el agua caliente puede ser un recurso útil para mantener las tuberías limpias. Con el uso diario, restos de grasa y partículas de comida tienden a acumularse en los desagües, provocando obstrucciones.

Verter agua caliente ayuda a disolver estos residuos y facilita su evacuación, funcionando como una limpieza natural que evita el uso de productos químicos y desatascadores.

Cómo potenciar su efecto

Para maximizar la limpieza, se recomienda combinar el agua caliente con un poco de jabón lavavajillas.

Este truco ayuda a que la grasa se disuelva más rápidamente y que los restos de comida se eliminen con mayor eficacia. Además, el método no se limita a la cocina, también es útil en el baño, tanto en lavabos como en duchas, para mantener los desagües libres de obstrucciones.

Echar agua hirviendo por el desagüe de manera ocasional no solo es seguro, sino que también contribuye a la limpieza y mantenimiento de las tuberías.

Este hábito puede mantener el sistema de desagüe en buen estado sin necesidad de productos químicos ni procedimientos complicados.