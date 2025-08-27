Seis heridos en un atropello intencionado en La Coruña

La Policía Local de La Coruña investiga como intencionado un atropello múltiple que dejó ayer seis heridos, tres de ellos graves. El conductor que lo ha causado ha sido ingresado en el hospital coruñés de Oza por orden judicial y bajo vigilancia policial, según fuentes municipales. Este individuo, nacido en 1974 y con domicilio en la ciudad gallega, estaba aparcado en una zona reservada para un hotel y ha arrancado el coche cuando las personas han comenzado a cruzar por la calle Juana de Vega, según él mismo ha reconocido a los agentes, por lo que el atropello está siendo investigado como intencionado.

El hombre fue detenido y se le practicaron las correspondientes pruebas de drogas y alcohol. Posteriormente quedó ingresado en el hospital de Oza por orden judicial y bajo vigilancia policial.

Según el parte médico del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), hay seis heridos, tres de ellos en estado grave, en concreto un hombre y dos mujeres, si bien, de acuerdo con las fuentes municipales, no se teme por sus vidas.

Otros dos adultos, un hombre y una mujer, están ingresados con pronóstico leve. Un menor de edad, nacido en 2021, ha resultado herido leve y ha sido trasladado al hospital Materno Infantil.

Las seis personas cruzaban correctamente por el paso de peatones cuando han sido arrolladas por el vehículo. Hubo más afectados, pero con lesiones leves.

El accidente ha ocurrido al mediodía en el cruce entre la calle Juana de Vega y plaza de Mina, en el centro de la ciudad. El atropello ha causado expectación entre los viandantes que se encontraban en la zona. Los agentes tuvieron que cortar el tráfico, lo que provocó retenciones en sentido salida de la ciudad.

La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, expresó a través de la red social X su deseo de una «pronta y total recuperación de las seis personas que resultaron heridas».

En Oliana (Lérida), una persona ha resultado herida grave y otras ocho leves al chocar ayer tres turismos en la C-14.

Según informó el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el accidente múltiple ocurrió hacia las 16 horas en C-14 y causó lesiones a nueve personas, que fueron evacuadas a centros hospitalarios.

En concreto, el herido grave y seis afectados leves han sido evacuados al Hospital Arnau de Vilanova mientras que dos heridos leves fueron trasladados al Hospital de La Seu d’Urgell, ambos en esa provincia catalana.