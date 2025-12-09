Sentido un terremoto de magnitud 3,7 en la zona de Melilla

Un terremoto de magnitud 3,7 registrado esta madrugada en la zona de Melilla, con epicentro en Alborán Sur, ha sido sentido hoy por la población del área, según ha comunicado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento se ha producido a las 7:05 hora local, con magnitud 35,5 grados norte y longitud 3,7 grados oeste.

La profundidad ha sido de 0 kilómetros, según la información facilitada por el IGN, que no reporta daños.