Así es la canción en la que Ramos explica su salida del Real Madrid: "tú lo sabes Cibeles"

Sergio Ramos ha presentado su nueva canción 'CIBELES', un tema musical en el que aborda explícitamente su salida del Real Madrid después de 16 años como jugador del club blanco. El campeón del mundo confirmó en un directo de Instagram previo al lanzamiento que la canción "habla de mi marcha, de mi carrera, de todo lo que hemos vivido en los 16 años que estuve como jugador blanco", haciendo referencia a versos concretos que forman parte de la letra de esta personal obra.

Entre los fragmentos más destacados de la canción se encuentran versos como "Te olvidaste de mí, me dejaste de lao... volvería encantao", que representan una clara alusión a su despedida del equipo merengue. El lanzamiento se produjo el 31 de agosto, generando inmediata repercusión en redes sociales y medios deportivos.

Contexto deportivo y recepción

El lanzamiento de 'CIBELES' coincide con un momento de especial sensibilidad hacia los iconos del deporte español, en un año donde la selección nacional de fútbol mantiene su protagonismo tras su reciente éxito en la Eurocopa 2024. Ramos, quien acumula 180 partidos con la selección española y fue capitán durante años, utiliza la música para conectar con el público a través de un contenido profundamente personal vinculado a su trayectoria deportiva.

La canción ha generado diversas reacciones entre aficionados y medios, algunos valorando la sinceridad del mensaje mientras otros cuestionan el contenido del mismo. El tema musical se convierte en un inusual caso en el que un futbolista de elite utiliza la música para expresar sus sentimientos sobre una de las transiciones más significativas de su carrera profesional.