¿Siempre tienes que llevar la razón? Estos son tus rasgos, según la psicología

Hay personas que no dan su brazo a torcer bajo ningún concepto, pase lo que pase. Se les puede intentar convencer con argumentos sólidos, mucho más que los suyos, pero no reconocen absolutamente nada, aunque muchas veces por dentro lleguen a empezar a pensar que se han equivocado. Aunque pueda parecer algo completamente fuera de la lógica, no son ni una ni dos personas las que actúan de esta manera durante su día a día.

Muchas veces las terceras personas intentan ponerse en el lugar de ellas para ver por qué nunca ceden pese a claramente no llevar la razón en algún momento. 'Psychology today', una página especializada en psicología como su propio nombre indica, explica el motivo por el que ciertas personas actúan así y revela el perfil de ese tipo de personas. Además, los especialistas avisan de algo clave: "Reconocer lo que sucede detrás de escena cuando estamos involucrados en un estancamiento puede ayudarnos a intensificar, o dejar ir, y frenar el ciclo de interacciones destructivas".

Estos son los rasgos de las personas que nunca dan la razón

Los expertos explican directamente al tipo de personas que presentan estos comportamientos y no sorprende: "Vemos este patrón en figuras de alto perfil y en la política global, pero también es una lucha familiar en nuestras relaciones personales, donde las defensas inconscientes, la personalidad y las rigideces pueden obstaculizar el comportamiento adaptativo". Pese a que es muy habitual, este comportamiento no es nada positivo: "Invertir en demostrar que tenemos razón, incluso en nuestro diálogo interno, solo prolonga el conflicto y siembra la división".

Algunos lo hacen por fachada, pero otros por convencimiento real: "Algunas personas no asumen la responsabilidad o admiten que están equivocadas porque creen que siempre tienen razón". Esto le ocurre a este tipo de personas: "La incapacidad de mentalizarse, que implica ser capaz de autorreflexionar y relacionarse con una perspectiva o mentalidad distinta a la propia,puede ser un obstáculo para la empatía, la conexión y la reparación".

También se señala otra consecuencia de este comportamiento: "Un problema relacionado es albergar certeza patológica sobre la corrección de la posición de uno. Tal inflexibilidad cognitiva se manifiesta como una frustrante mentalidad cerrada, en efecto, una discapacidad psicológica del aprendizaje marcada por la incapacidad de asimilar nueva información y cambiar nuestra comprensión".

Aunque no siempre es así de manera obligatoria, las personas que no dan su brazo a torcer suelen ser de una manera concreta: "La necesidad de ser redimido a los ojos de los demás después de que se expone un error o una fechoría puede asociarse con un estilo de personalidad rígido y perfeccionista y/o defensas narcisistas".

La infancia, clave

Otros no dan la razón por algo mucho más interno: "Reconocer que uno ha lastimado a un ser querido o ha hecho algo mal se evita inconscientemente porque evoca sentimientos temidos de maldad y vergüenza". Desde la mencionada página se señala que se vuelven a experimentar las dinámicas de la infancia que involucran a un padre crítico, que nos avergonzaba, era insensible y/o infundía culpa que impuso una carga emocional que no se quiere recordar bajo ningún concepto.

Falta de autoconciencia, otra característica

Ser testarudo también puede deberse a una falta de autoconciencia, según 'Psychology today', que explica que este rasgo conduce a una comunicación incongruente en la que los sentimientos y los procesos inconscientes se entrometen en el subtexto de un mensaje de manera totalmente inconsciente. Lo ejemplifican de la siguiente manera: "Los sentimientos no expresados o compartimentados, como la irritación, la impaciencia o el resentimiento, se filtran rutinariamente sin darse cuenta a través del tono, el ritmo y el fraseo. Este subtexto y música de la interacción se transmite instantáneamente al cerebro del receptor, señalando peligro y anulando contenido superficialmente inocuo".

La cabezonería, parte de la evolución de la persona

En ciertos momentos, defender a ultranza nuestro punto de vista no solo es un capricho, sino una estrategia psicológica adaptativa: durante etapas clave del desarrollo, como la adolescencia, reafirmar la autonomía resulta esencial, y en relaciones asimétricas puede convertirse en la única forma de protegerse ante dinámicas de control o abuso de poder.

Aunque se aconseja humildad y reconocimiento de errores, la investigación muestra que, cuando las consecuencias son graves, la ausencia de disculpas genuinas motiva con más fuerza las demandas legales que la magnitud de las compensaciones económicas. Según se explica, la verdadera clave para la reconstrucción de lazos, desde litigios hasta vínculos parentales, radica en la capacidad de respuesta: admitir fallos, conectar de nuevo y restaurar la confianza establece la seguridad emocional y la salud de cualquier relación.