Sigue la "rave" en el municipio cántabro de Valdáliga y la Guardia Civil controla accesos

La "rave" que comenzó este sábado en el municipio cántabro de Valdáliga continúa este domingo, mientras la Guardia Civil mantiene cortados los accesos a la espera de que los participantes decidan poner fin a esta fiesta ilegal que se celebra en la cantera de Roiz.

Según han informado a EFE desde la Delegación del Gobierno en Cantabria, la Guardia Civil mantiene el control para evitar que accedan a la fiesta más personas.

Se estima que la 'rave' ha reunido a unas 400 personas, que pudieron llegar al lugar de la fiesta antes de que la Guardia Civil cortase los accesos a las siete de la mañana del sábado.

Esta intervención permitió reducir a 120 coches los que accedieron a la cantera.

Desde la Delegación de Gobierno se ha recordado que los organizadores de este tipo de fiestas se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros.

Los participantes, por su parte, pueden ser multados con entre 150 euros y 30.000 euros.