El sobrino de Mati Muñoz ve "indicios de asesinato por dinero" y critica a la policía de Indonesia: "No hacen nada"

El sobrino de Matilde Muñoz, Ignacio Vilariño, ha declarado en la Cope que existen "claros indicios de asesinato" en la desaparición de su tía en Indonesia y acusa a la policía local de "no hacer absolutamente nada" para resolver el caso. En una entrevista, Vilariño afirmó que el personal del hotel donde se hospedaba la española "está mintiendo" y que "sabemos que están implicados porque caen en continuas contradicciones", incluyendo el falseamiento de uno de los últimos mensajes atribuidos a la víctima.

Vilariño relató cómo saltaron todas las alarmas cuando Matilde dejó de responder los mensajes de sus amigas en Facebook, algo totalmente inusual en sus hábitos de comunicación. Inmediatamente, una amiga íntima de la desaparecida, Olga, interpuso una denuncia en los Mossos d'Esquadra en Gerona, mientras que el propio Ignacio presentó otra ante la Policía Nacional en Madrid para activar la búsqueda.

Denuncias de negligencia en la investigación

El familiar de la víctima expresó su frustración por la actuación de las autoridades indonesias, denunciando que "la policía de allí no hace absolutamente nada" y que "no han tomado ADN ni huellas dactilares" en la investigación. Vilariño concluyó la entrevista con una desgarradora declaración: "Estamos desesperados por encontrarla y saber qué ha pasado, porque hay claros indicios de un asesinato por dinero", reflejando la angustia de una familia que busca respuestas sobre el paradero de Matilde Muñoz, desaparecida en Indonesia desde principios de julio sin dejar rastro alguno.