Solo la mitad de los españoles piensa vacunarse contra la gripe

El 51% de los españoles no tiene intención de vacunarse frente a la gripe esta temporada, frente al 45% que sí lo hará, según revela el Observatorio de Vacunación Antigripal en España 2025, elaborado por GAD3 con el apoyo de CSL Seqirus. Además, los datos muestran que la recomendación activa de los profesionales sanitarios continúa siendo determinante: un 43% de quienes hoy no planean vacunarse cambiaría de opinión si su médico o enfermero se lo aconsejara, informa Ep.

Entre las personas mayores de 60 años, la intención de vacunarse asciende al 71%, mientras que entre la población no perteneciente a grupos de riesgo se reduce al 31%. Por territorios, Andalucía presenta el mayor grado de intención de vacunación (50%) y la Comunidad de Madrid el menor (41%).

"Aunque los datos reflejan cierta estabilización, el hecho de que la mitad de la población no tenga intención de vacunarse frente a la gripe sigue siendo alarmante. Debemos insistir en la concienciación y en la recomendación sanitaria activa, especialmente en ESP-CRP-25-0012 los grupos de riesgo", afirma el jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valladolid, Javier Castrodeza.

En el contexto de una tasa de vacunación estancada, el estudio analiza las principales razones que impulsan o frenan la inmunización frente a la gripe entre la población española. Entre quienes sí se vacunan, destacan motivos vinculados a la autoprotección y al consejo sanitario: autoprotección y protección de su entorno (55%); recomendación de un profesional sanitario (46%), y responsabilidad social (13%).

En cambio, entre quienes deciden no vacunarse, el motivo más citado ha sido no considerarse parte de un grupo de riesgo (42%), seguido de la falta de prescripción médica (33%) y de no haber padecido nunca la gripe (20%). "Estos resultados ponen de relieve la persistente falta de percepción de riesgo y la escasa recomendación activa por parte del personal sanitario, dos factores determinantes en la decisión de vacunación", apuntan los expertos.

Entre los españoles que no tienen intención de vacunarse en el futuro, el 43% afirma que la recomendación de un profesional sanitario podría hacerles cambiar de opinión. Otros factores que podrían influir son la transparencia sobre los posibles efectos secundarios (16%) y el acceso a datos claros sobre la efectividad real de la vacuna para prevenir la gripe o reducir su gravedad (16%).

Solo el 15% declara que no cambiaría de opinión, lo que demuestra que la intervención sanitaria y la comunicación clara siguen siendo herramientas clave para mejorar las tasas de vacunación. "La vacunación frente a la gripe no solo protege individualmente, sino que reduce la carga asistencial del sistema. Por eso, la recomendación sanitaria activa debe ser un compromiso de todos los profesionales implicados", añade Castrodeza.

Por su parte, el nivel de confianza en la vacuna antigripal se mantiene estable para la mayoría de los españoles. El 65% considera que su confianza en la efectividad de la vacuna no ha cambiado; entre un 22 y un 24% afirma que su confianza ha aumentado, y entre un 11 y un 17 por ciento percibe una disminución.

Los grupos de riesgo son los que muestran un mayor aumento de confianza, mientras que los menores de 30 años son el grupo más escéptico.

El conocimiento sobre los grupos de riesgo sigue siendo desigual. La mayoría de los españoles reconoce correctamente a los mayores de 60 años como población prioritaria, aunque su identificación desciende respecto al año anterior.

Así, el 88% reconoce a las personas mayores de 60 años como grupo de riesgo; niños de 6 meses a 5 años (24%); personas inmunodeprimidas (28%); personas con afecciones respiratorias (27%); personas con afecciones cardíacas (12%); mujeres embarazadas (9%), y personas con diabetes (5%).

A pesar de este conocimiento, solo un 32% de los encuestados se considera parte de un grupo de riesgo, proporción que se eleva al 66% entre los mayores de 60 años.

"Estos datos confirman la necesidad de seguir impulsando la educación sanitaria y la comunicación sobre los beneficios de la vacunación antigripal. Nuestro compromiso pasa por seguir apoyando a los profesionales sanitarios con herramientas y campañas que les permitan reforzar su labor de concienciación. Solo desde su liderazgo podremos avanzar hacia una mayor cobertura vacunal", finaliza Camino Prada, doctora en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias y Profesora Asociada de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valladolid.