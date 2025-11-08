No es solo el precio: el ingrediente que Mercadona ha eliminado de su clon del Ferrero Rocher y que lo cambia todo

Una empresa familiar sevillana, Dulces Olmedo García, ha conseguido poner en jaque a un gigante de la confitería internacional. Con su maestría y buen hacer, esta compañía andaluza es la responsable de fabricar para Hacendado los bombones Delizze, un producto que ha logrado replicar con una precisión asombrosa la receta de uno de los dulces más icónicos del mercado, el Ferrero Rocher, y lo ha hecho para la cadena de supermercados Mercadona.

De hecho, la principal baza de su éxito arrollador no es otra que el precio. Mientras una caja de los clásicos bombones italianos puede rondar los 7 euros, la versión de la marca blanca se ofrece por 3,90 euros, lo que supone para el cliente un desembolso mucho menor por una cantidad idéntica de producto, concretamente 16 unidades. Esta agresiva estrategia de precios ha sido determinante para conquistar a miles de consumidores en toda España.

Por otro lado, el parecido no se limita al envoltorio dorado o a la presentación. La clave reside en una fórmula con proporciones casi calcadas a las originales. Los Delizze están compuestos por un 33,3% de chocolate con leche y un 29,3% de avellanas, cifras muy cercanas al 30% y 28,5% que declara, respectivamente, la marca italiana para esos mismos ingredientes.

La clave de la réplica: una diferencia sutil pero medible

Sin embargo, a pesar de la extraordinaria similitud, un detalle en la composición marca la diferencia fundamental entre ambos productos. La receta de Ferrero Rocher incluye mantequilla entre sus grasas, un componente que brilla por su ausencia en la versión de Hacendado. Esta variación, aunque pueda parecer secundaria, tiene un impacto directo en el perfil nutricional del bombón.

En consecuencia, esta decisión en la fórmula se traduce en que los bombones Delizze ofrecen un aporte calórico inferior al de sus competidores. Por cada 100 gramos de producto, la alternativa de Mercadona contiene 576 kilocalorías, frente a las 603 kilocalorías de los originales. Una pequeña distinción que puede inclinar la balanza para ciertos compradores.

Asimismo, la combinación de un sabor familiar, una textura crujiente y un precio imbatible ha encontrado en el impulso de las redes sociales el catalizador perfecto. Plataformas como TikTok e Instagram se han llenado de comparativas y recomendaciones que han catapultado a los Delizze, demostrando que es posible desafiar a las marcas más consolidadas y convertir un producto de imitación en un auténtico fenómeno de ventas.