¿Qué son los "Booktokers"? La nueva forma de compartir libros en Internet

¿Sabías que ahora leer también puede convertirse en un contenido digital? Si antes los libros se quedaban en las estanterías o en los clubes de lectura, hoy los Booktokers, Booktubers y Bookgramersestán revolucionando la manera en la que compartimos historias.

El nuevo episodio de Amibox ha puesto el foco en este fenómeno cultural cada vez más común, los creadores de contenido que utilizan YouTube, TikTok o Instagram para recomendar lecturas, hablar de autores y contagiar su pasión por los libros.

Valentina y su amigo Groguet lo descubren casi por accidente, "Ahora soy Booktuber", confiesa él mientras rodea un montón de libros.

A partir de ahí, ambos explican cómo estos jóvenes lectores transforman su amor por la literatura en vídeos, reseñas y recomendaciones virales.

Un puente entre libros y pantallas

Los Booktokers y Booktubers son personas que comparten reseñas en redes sociales y convierten la lectura en un contenido atractivo para públicos de todas las edades.

Encender la cámara, presentar un libro, hablar de su autor, contar la trama y destacar la parte favorita son los pasos básicos para enganchar a nuevos lectores.

Pero no todo se queda en las reseñas, muchos de estos creadores construyen comunidades donde los seguidores comentan, recomiendan y redescubren títulos olvidados.

Vídeo: Booktookers

Consejos para futuros "Bookcreators"

Según Amibox, si sueñas con ser parte de esta tendencia, ten en cuenta estas recomendaciones:

Busca apoyo en un adulto antes de empezar a grabar.

antes de empezar a grabar. Presenta bien tu libro : título, autor, personajes y un pequeño resumen.

: título, autor, personajes y un pequeño resumen. Comparte tu opinión personal : qué te gustó más y por qué lo recomiendas.

: qué te gustó más y por qué lo recomiendas. Lee mucho : no hay Booktoker sin libros leídos.

: no hay Booktoker sin libros leídos. Sé responsable: la credibilidad es clave en Internet.

La magia de leer en digital

Lo más valioso de este movimiento es que acerca la lectura a nuevas generaciones. Un vídeo de 30 segundos en TikTok puede despertar la curiosidad por una novela de 500 páginas, y un comentario en YouTube puede iniciar un debate literario global.

En palabras de Amibo, "Leer es como viajar a mundos mágicos sin moverte de tu silla".

Porque en la era digital, los libros siguen siendo protagonistas. Solo que ahora se comparten con un clic.