Sufrió un ataque de orcas navegando en España y acusa a las autoridades de "rebajar el problema para no perjudicar al turismo"

Un marinero británico ha compartido una historia sobre un encuentro traumático con orcas en alta mar. El incidente dejó a su embarcación seriamente dañada y a la tripulación al borde del pánico, evidenciando la imprevisibilidad de estos gigantes del océano. La travesía de Mark Hegan, de 71 años, se convirtió en una pesadilla cuando un grupo de orcas decidió atacar su velero. El encuentro, que duró cerca de 45 minutos, resultó en daños estimados en 17.000 €.

El ataque comenzó cuando Hegan navegaba cerca del Estrecho de Gibraltar. Según su relato al Dailly Mail, cuatro orcas realizaron una embestida coordinada contra su embarcación, centrándose en el timón y el sistema de pilotaje. Durante el incidente, el patrón mantuvo la calma y estableció comunicación con la guardia costera. Envió señales de urgencia mientras los cetáceos impactaban contra el casco y la hélice de gobierno.

Expertos como Renaud de Stephanis, presidente de CIRCE (Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos), ofrecen otra perspectiva. Lejos de considerarlos ataques agresivos, los describen como posibles manifestaciones de comportamiento lúdico de estos mamíferos marinos inteligentes. Cada grupo tiene sus propias características y estrategias de interacción, lo que hace estos encuentros aún más fascinantes para los científicos.

El velero de Hegan permaneció varado en La Línea, junto al aeropuerto de Gibraltar, a la espera de ser remolcado para reparaciones completas. “Es claramente un problema mayor que las autoridades están minimizando para no perturbar el turismo”, señaló. Los encuentros entre embarcaciones y orcas en la costa de la Península Ibérica, especialmente en el Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Vizcaya, se han multiplicado en los últimos años.