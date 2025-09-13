SuperHealth, superalimentos 100% naturales, sostenibles y de producción nacional

SuperHealth, el laboratorio de salud y bienestar fundado por el emprendedor Gorka González, presenta su primera gama exclusiva de superalimentos funcionales, elaborados a partir de fórmulas propias y fabricados íntegramente en el País Vasco.

Con ingredientes naturales seleccionados en origen y una apuesta firme por la producción local, la marca se posiciona como una alternativa innovadora, ética y efectiva dentro del creciente universo del bienestar.

«Fundé SuperHealth con una idea muy clara: ayudar a las personas a vivir más y mejor. A veces el mercado ofrece muchas opciones, pero no siempre encontramos la que realmente se ajusta a nuestras necesidades», explica Gorka, fundador del proyecto.

La idea de SuperHealth nace de una experiencia vital. En 2015, Gorka sufrió un accidente practicando crossfit que le mantuvo ingresado durante semanas en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Fue allí donde un médico le habló por primera vez de los superalimentos.

«No sabía nada del tema, pero pedí a mis padres que me trajeran libros. Empecé a leer sin parar», recuerda. Tras su recuperación, y ya de vuelta de sus viajes profesionales por Latinoamérica, Asia y la India, comenzó a incorporar superalimentos a su día a día. En poco tiempo, su entorno notó los resultados: más energía, mejor estado de ánimo, mayor claridad mental. «Pasé de consumirlos por necesidad a investigarlos por pasión. Llegué a tener más de 50 tipos diferentes en casa. Lo que al principio era para mí, pronto empezó a serlo también para los demás».

Así nació SuperHealth: un proyecto que fusiona conocimiento, experiencia personal y compromiso con la salud. Junto a un equipo de nutricionistas y expertos en salud natural, SuperHealth ha desarrollado cinco fórmulas funcionales que responden a distintas necesidades del cuerpo y la mente: energía y vitalidad, rejuvenecimiento celular, detox y depuración, refuerzo del sistema inmune, relajación y descanso.

Cada mezcla se elabora en una planta especializada en Barcelona, con controles de calidad exhaustivos y procesos que garantizan la trazabilidad de cada ingrediente. Todo el proceso –desde el diseño de las fórmulas hasta su envasado– se realiza en España.

SuperHealth no es solo una línea de productos: es una declaración de principios. 100% natural, 100% sostenible, 100% marca España.

La marca apuesta por ingredientes puros, sin aditivos ni procesos agresivos, procedentes de cultivos éticos en países como India, Perú, Japón o África. Además de fomentar el comercio justo, SuperHealth pone el foco en el impacto medioambiental de toda su cadena de producción, apostando por envases reciclables, transporte eficiente y proveedores locales. «Creemos en el poder de la naturaleza y en el conocimiento ancestral, pero también en la ciencia y en la innovación. Nuestro compromiso es claro: ofrecer productos que mejoren la vida de las personas sin comprometer la del planeta». concluye Gorka.