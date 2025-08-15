Talan en Francia un olivo plantado en recuerdo de un judío brutalmente asesinado en 2006

Un olivo plantado en Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) en memoria de Ilan Halimi, un joven judío secuestrado, torturado y posteriormente asesinado en 2006 por la "banda de los bárbaros", fue talado la noche del miércoles al jueves. El árbol, plantado en 2011 frente a un monumento en memoria de Ilan Halimi, fue talado a unos 20 centímetros del suelo, probablemente con una motosierra, según fotos difundidas por varios medios de comunicación. El acto provocó una gran indignación y se abrió una investigación.

El presidente de la República, Emmanuel Macron, reaccionó en la red social X afirmando que "se han desplegado todos los medios para castigar este acto de odio" , antes de añadir: "La Nación no olvidará a este hijo de Francia que murió porque era judío" .

El primer ministro François Bayrou denunció el "odio antisemita" de quienes talaron el árbol, calificándolo de "baluarte viviente contra el olvido (...)" . Continuó: "Ningún crimen puede erradicar la memoria. La lucha incesante contra el veneno mortal del odio es nuestro principal deber " .

Bruno Retailleau, ministro del Interior, también reaccionó en la cadena X escribiendo: "Sólo podemos sentir repugnancia y rabia ante este gesto " .

El jefe de policía parisino, Laurent Nuñez, también reaccionó en la red social X: "Condeno enérgicamente este acto vergonzoso. Se ha abierto un procedimiento. Se hará todo lo posible para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia " .

Ilan Halimi fue secuestrado, mantenido cautivo durante tres semanas y luego encontrado desnudo, amordazado, esposado y con señales de tortura y quemaduras. Murió mientras era trasladado al hospital en febrero de 2006. Otros dos árboles plantados en su honor ya habían sido vandalizados en 2019 en Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), la localidad donde fue encontrado moribundo al borde de una vía férrea.