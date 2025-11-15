Ha tardado en llegar, pero por fin está: Mercadona ha abierto un supermercado en esta ciudad famosa

Parece impensable imaginar una ciudad sin una tienda de la cadena de Juan Roig, pero en realidad es una situación más frecuente de lo que parece. Mercadona, el supermercado más popular entre los españoles, sigue abriendo tiendas a lo largo de todo el país. Tal es su impacto, que incluso ha traspasado fronteras, llegando a nuestro vecino ibérico, Portugal.

A pesar de que aterrizara en territorio luso en 2019, Mercadona nunca había tenido su propio local en Lisboa, la capital del país. Si bien es cierto que el área metropolitana de la ciudad ya poseía siete tiendas, el núcleo de esta nunca había tenido la oportunidad de albergar una.

El primer Mercadona de Lisboa

El nuevo supermercado se ubica en la Rua Hermínio de Palma Inácio, y su apertura implicará la creación de noventa puestos de trabajo. La superficie de venta, de más de 1900 metros cuadrados, dispone de amplios pasillos distribuidos entre las secciones de charcutería, pescadería, pastelería y panadería, perfumería, carnicería, frutas y verduras, y platos preparados.

Ana Carreto, directora de relaciones externas de Mercadona en Lisboa, expresó el pasado jueves su satisfacción tras haber conseguido llevar el supermercado a la capital lusa. "Tener una tienda en la capital era una gran ambición para Mercadona, y podemos decir que hoy es un día feliz para este equipo de más de siete mil personas en el país, donde todos trabajan a diario para estar cada vez más cerca de nuestros clientes portugueses", señaló Carreto, quien explicó que este paso supone el cénit de un camino de seis años de aventura de la empresa en Portugal.

Se espera que un segundo Mercadona abra en Lisboa en los primeros meses de 2026. De esta forma, la cadena seguirá firme en su objetivo de alcanzar el centenar de locales en Portugal, comparado a las más de 1.600 tiendas que hay repartidas por toda España.