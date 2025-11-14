"The White Lotus" disparó las búsquedas de lorazepam en internet

Victoria Ratliff y su consumo de lorazepam es una de las constantes de la tercera temporada de The White Lotus. Los resultados de un estudio sugieren que la serie generó, durante doce semanas, 1,6 millones más de búsquedas en internet de ese medicamento de lo que cabría esperar normalmente.

El personaje, una madre de familia interpretada por Parker Posey, toma el fármaco, que se dispensa con receta, para tratar la ansiedad social y el insomnio, a menudo en combinación con vino blanco, lo que le lleva a comportarse de forma visiblemente extraña, a arrastrar las palabras y a quedarse dormida durante la cena.

Un estudio a cargo de la Universidad de California (EE.UU.) y que publica Jama Health Forum, analiza las búsquedas de ese medicamento en internet en coincidencia con la serie.

Es un fenómeno realmente interesante cómo los medios de entretenimiento pueden reflejar e impulsar el comportamiento humano¿, en palabras de Kevin Yang, de la Universidad de California en San Diego y uno de los firmantes del artículo.

Los investigadores indican que el aumento del interés no se observó en el caso de otras benzodiazepinas de prescripción habitual que no se mencionaron en la serie.

El equipo también vio un aumento significativo de las búsquedas relacionadas con la compra de lorazepam, lo que para otro de los firmantes Eric Leas demuestra que podría haber un grupo de personas que realmente quieren averiguar cómo obtener ese medicamento en línea.

Durante el transcurso de la temporada, Victoria Ratliff ofrece el medicamento a su esposo, Timothy, quien finalmente le roba las pastillas y desarrolla una dependencia al medicamento en medio de una crisis financiera personal.

No solo lo tomaba, sino que además lo combinaba con alcohol, lo cual sabemos que es muy peligroso, dijo Yang, quien recordó que, para el tratamiento de la ansiedad, el lorazepam se prescribe normalmente a corto plazo, ya que su uso prolongado puede provocar tolerancia y dependencia, así como un uso indebido.

Los estudios han demostrado que casi una de cada cinco personas a las que se les recetan benzodiazepinas acaba haciendo un mal uso de ellas, destacó Yang en un comunicado de la Universidad de California.

La serie, según el investigador, hacía hincapié en los beneficios del uso del lorazepam y no en los posibles riesgos, como la dependencia, la depresión respiratoria y el deterioro cognitivo. De hecho, no mostraba ninguno de los efectos adversos que pueden derivarse de consumir demasiado o de dejarlo de golpe.

La industria del entretenimiento y los productores de programas deberían tener en cuenta el impacto potencial que puede tener el consumo de drogas en el comportamiento de los espectadores, señaló el investigador.

Así, recomendó que desarrollen buenas prácticas en torno a este tipo de contenido, por ejemplo con la inclusión de advertencias al principio y al final de cada episodio.

Además, consideró que los motores de búsqueda por internet deberían proporcionar advertencias informativas cuando las personas busquen cómo obtener el medicamento en línea, centrándose en información precisa y basada en pruebas, así como en recursos de apoyo.

En cuanto a los espectadores, Yang les animó a adoptar un enfoque escéptico al buscar información en internet.

Además su "sugerencia sería tomar con cautela todo lo que se muestra en los medios de comunicación, ya sea en la televisión, el cine o la música, pues solo se enseña un aspecto de la medicación y recuerda que, en última instancia, para cuestiones como los medicamentos, es importante hablar con el médico.