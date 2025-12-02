Si tienes pilas gastadas en casa, tienes un tesoro: por qué y para qué usarlas

En muchas casas se acumulan pilas desgastadas sin uso ninguno, sin saber que pueden darle una segunda vida de la más inesperada de las formas. Quizá cuando pensamos en decoración nuestra mente no termina de asociar el concepto de pila como algo estéticamente agradable. Sin embargo, manejadas con precaución, algunas pueden ser reutilizadas con fines decorativos.

¿Qué hace de las pilas viejas un "tesoro"?

Las pilas sin uso son una maravillosa fuente de todo tipo de materiales. Al reciclarlas, se recuperan elementos valiosos como zinc, manganeso y níquel, que pueden ser reutilizados en la fabricación de nuevos productos, como acero, cerámicas o incluso asfalto.

En casa, las pilas ofrecen un recurso visual y decorativo para proyectos creativos, además de fomentar la conciencia ambiental al evitar su desecho incorrecto.

Su forma cilíndrica y acabado metálico las hacen ideales para ser reutilizadas, transformando lo que se consideraría basura en objetos decorativos originales.

No todas las pilas nos valen

Las pilas son un objeto con el que hay que tener cuidado. Es por esto que solo se deben usar pilas que estén en buen estado físico, y nunca las que estén dañadas, con fugas o sulfatadas, ya que estas representan un riesgo para la salud y el medio ambiente.

Los límites están en tu mente

Parece que no, pero con un puñado de pilas podemos hacer cualquier tipo de figura que deseemos. Aquí te traemos algunas ideas:

1. Lapicero decorativo de estilo industrial

Dificultad: Media

Materiales necesarios

10 a 15 pilas AA o AAA usadas (en buen estado, sin corrosión)

Un tubo de cartón resistente (puede ser de papel aluminio o cocina)

Silicona caliente o pegamento epóxico

Pintura en spray o acrílica (colores metálicos, negro o cobre)

Base de madera o cartón grueso

Guantes y mascarilla (para una manipulación segura)

Lija fina (opcional)

Barniz en spray (opcional, para sellado final)

Elaboración

En primer lugar limpia las pilas con un paño seco. Es importante que te asegures de que no tengan fugas ni corrosión. Si tienen etiquetas de marcas despegadas, puedes quitarlas o lijarlas para dar un acabado más uniforme.

Luego, si deseas un acabado más decorativo, puedes pintarlas con spray metálico o pintura acrílica pero déjalas secar completamente antes de manipularlas.

A continuación, corta unos 10-12 cm del tubo de cartón y pega las pilas verticalmente alrededor del tubo hasta cubrir toda su superficie. Esto creará una especie de “muro cilíndrico metálico”.

Después pega la base de cartón o madera en la parte inferior del tubo para formar el fondo del porta-lápices. Es importante que revises que este quede estable y centrado.

Por último, una vez armado y pintado, puedes aplicar barniz en spray para proteger y sellar el acabado.

2. Marco de fotos estilo steampunk

Dificultad: Media-alta

Materiales necesarios

Madera, MDF o cartón resistente

engranajes (metal o plástico), tornillos, tuercas, cadenas pequeñas, tubos de cobre o latón (opcional)

Pintura acrílicas (cobre, bronce, negro), pátina o tinta envejecedora

barniz transparente

Tira de luces LED, soporte de pilas (AA o AAA), interruptor pequeño (opcional)

Pegamento fuerte (silicona caliente o epoxi)

Pinceles, tijeras o cutter, taladro manual (opcional)

Elaboración

Primero, lija bien la superficie del marco base para que la pintura se adhiera correctamente y luego aplica un color base oscuro, como negro o marrón, dejando secar completamente.

A continuación ayudado por un lápiz coloca y marca sobre el marco las pilas, engranajes, tornillos, tuercas, cadenas y tubos sin pegarlos aún, para planificar la distribución de la decoración antes de pegarlo (una vez lo adhieras ya no podrás despegarlo). Normalmente, se concentra más en una esquina o borde para lograr un efecto mecánico equilibrado.

Si deseas iluminación, mide y corta la tira de luces LED al tamaño del marco si es necesario, y colócala detrás del marco o alrededor de la foto en los lugares que quieras iluminar.

Conecta la tira al soporte de pilas (AA o AAA) y, si quieres, añade un pequeño interruptor para encender y apagar fácilmente. Oculta el soporte de pilas detrás del marco con cinta adhesiva o un pequeño compartimento de cartón.

Luego, fija todos los elementos decorativos con pegamento caliente o epoxi, asegurándote de que los engranajes o piezas que quieras que se muevan queden fijados solo parcialmente o con tornillos pequeños.

Finalmente, pinta detalles metálicos con colores como cobre o bronce, aplica pátina o tinta envejecedora para dar efecto antiguo y protege todo con barniz transparente.

3. Porta velas de pilas

Dificultad: Baja-media

Materiales necesarios

Vaso de vidrio pequeño (porta velas).

15 a 25 pilas AA o AAA (sin usar o viejas, solo como decoración/estructura).

Pegamento fuerte (silicona caliente o epoxi).

Engranajes, tuercas, tornillos pequeños o piezas metálicas para decoración adicional (opcional).

Pintura acrílica: cobre, bronce, dorado envejecido, negro.

Barniz transparente (opcional para proteger)

Elaboración

En primer lugar, limpia bien el vaso para que no tenga polvo ni grasa. Luego puedes pintar el envase o dejar el vidrio transparente según tu diseño.

Posteriormente, vas a colocar las pilas alrededor del vaso, formando un círculo o patrón decorativo. Puedes alternar pilas verticales y horizontales para dar efecto mecánico. Si quieres, intercalas engranajes o tuercas entre las pilas para reforzar el estilo steampunk.

Después, agarra el pegamento caliente o epoxi para pegar cada pila al vaso y entre sí, formando una estructura estable alrededor del vaso. Asegúrate de dejar suficiente espacio para colocar la vela dentro sin que toque las pilas.

Finalmente, pinta las pilas y las piezas metálicas con cobre, bronce, dorado o negro envejecido. Puedes aplicar barniz si quieres proteger la pintura.