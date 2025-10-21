Tinder también habla en gallego y vasco

La app de citas más reconocida del mundo para conocer gente nueva, da un nuevo paso en su misión global de hacer que las conexiones significativas sean accesibles para todos al incorporar 11 nuevos idiomas a su plataforma, entre ellos el gallego y el vasco. Esta actualización supone un hito clave en el compromiso de la app por fomentar la inclusión y empoderar la autoexpresión sin fronteras.

Presente ya en más de 190 países, Tinder está disponible ahora en 60 idiomas, reforzando así su ambición de ser la aplicación de citas más inclusiva y accesible del mundo. Con esta última ampliación, los usuarios podrán utilizar Tinder en albanés, azerí, euskera, bosnio, birmano, gallego, georgiano, jemer, lao, macedonio y suajili. De este modo, más personas podrán navegar por Tinder en su lengua materna y disfrutar de una experiencia más personalizada y cercana.

“El idioma es algo profundamente personal: moldea cómo nos expresamos, cómo nos conectamos con los demás y cómo nos sentimos reconocidos. Al sumar el euskera a Tinder, ayudamos a que más usuarios puedan vivir la experiencia de las citas de una manera auténtica y en su propia voz”, explica Kenny Mayo Imery, Senior Manager de Globalización y Crecimiento Internacional en Tinder.