Todo sobre el nuevo sistema de control de facturas que Hacienda incorporará a partir de 2026: "No se les va a escapar ni una"

A partir de 2026, la Agencia Tributaria implementará el sistema Verifactu, un mecanismo de control que registrará en tiempo real cada factura emitida en España, desde transacciones mercantiles hasta el ticket de un desayuno en una cafetería. Este nuevo modelo obligará a todas las sociedades mercantiles a emitir facturas electrónicas desde el 1 de enero, mientras que los autónomos y personas físicas con actividad económica deberán sumarse a partir del 1 de julio del mismo año.

Un cambio estructural

El sistema funcionará mediante software homologado que generará facturas con un código QR único y la leyenda Verifactu, eliminando definitivamente formatos arcaicos, como Word, Excel o PDF. Las facturas deberán conservarse en formato digital durante al menos cinco años y podrán transmitirse a Hacienda de manera inmediata, manteniendo los registros a disposición del fisco cuando los requiera.

La normativa contempla sanciones de hasta 50.000 euros para quienes no utilicen el software certificado y multas de hasta 150.000 euros para los proveedores tecnológicos que incumplan los estándares. Quedan exentos del sistema las empresas ya integradas en el Suministro Inmediato de Información (SII), los contribuyentes con residencia fiscal en Navarra o País Vasco, y aquellos profesionales no obligados a emitir facturas.

Este cambio estructural busca reducir el fraude fiscal, eliminar la doble contabilidad y modernizar el sistema tributario español, alineándose con países como Portugal, que ya aplican modelos similares. El gobierno confía en que Verifactu garantice una competencia más justa en el mercado y mejore la trazabilidad de las operaciones comerciales en todo el territorio nacional.