Todo lo que quiere saber sobre los nuevos permisos por nacimiento y cuidado del menor en España

Lefebvre, compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector legal, ha elaborado una infografía en la que detalla la normativa vigente sobre los nuevos permisos por nacimiento y cuidado del menor en España. Este recurso actualizado de Lefebvre explica aspectos clave como los distintos periodos de descanso, tanto obligatorios como voluntarios, así como sus diferencias entre diversos supuestos familiares.

La normativa actual establece un periodo de descanso de 19 semanas para la madre biológica y para el otro progenitor. En el caso de familias monoparentales, la duración del descanso se amplía a 32 semanas. Además, las madres biológicas tienen la posibilidad de anticipar su descanso hasta 4 semanas antes de la fecha previsible del parto.

Las 6 primeras semanas de descanso después del nacimiento o adopción son de disfrute obligatorio e ininterrumpido. Finalizado el periodo obligatorio, la normativa contempla 11 semanas adicionales de descanso voluntario que pueden adaptarse a cada familia. Estas semanas pueden disfrutarse de forma interrumpida o acumulada y a jornada completa o parcial. Para las familias monoparentales, este periodo voluntario se amplía a 22 semanas adicionales a repartirse de forma continuada o interrumpida, en jornada completa o parcial. Además, existen extensiones del permiso 2 semanas más para cada progenitor continuadas o interrumpidas, en periodos semanales, en régimen de jornada completa o parcial hasta que el hijo cumpla 8 años de edad. En relación con las familias monoparentales, la ampliación del permiso asciende a 4 semanas.

