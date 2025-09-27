Un trabajador de tráfico es despedido y se venga cambiando los mensajes de las señales “¿Tomaste alcohol?, la próxima invita”

Alfonso Arús presentó en su programa un video provocador protagonizado por un trabajador de señalización vial que, tras ser despedido, decidió vengarse dejando su huella con mensajes humorísticos en los paneles luminosos de tráfico.

En lo que parece ser su último acto de rebeldía laboral, el operario modificó los rótulos de advertencia con frases coloquiales y cómicas que sorprendieron a conductores y espectadores. Entre las más llamativas se leyeron “Anda despacio que no eres Colapinto”, “¿Tomaste alcohol?, la próxima invita” y “Te manda saludos Tito”, demostrando un ingenio singular en su despedida.

Los colaboradores de Aruser@s reaccionaron con carcajadas, interpretando la acción como un ejemplo pintoresco de desenfado laboral. El programa destacó el tono humorístico del episodio, presentándolo como una mezcla de rebeldía y comicidad.

Sin embargo, más allá de la risa, la intervención plantea serias dudas sobre la seguridad vial. Alterar señales de tráfico, aunque sea con intención humorística, puede comprometer la claridad informativa y poner en riesgo a los usuarios de la vía.

El video, difundido por laSexta, capturó la esencia de una despedida creativa, sin entrar en detalles sobre la ubicación exacta ni las posibles consecuencias legales. El enfoque se centró en el aspecto anecdótico y la reacción mediática provocada.