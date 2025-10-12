Tragedia en Francia: investigan el presunto suicidio de una niña de nueve años

La comunidad educativa de la región del Gran Este en Francia ha expresado su profunda conmoción tras conocerse la muerte de una niña de 9 años en la localidad de Sarreguemines, en el departamento de Mosela. El suceso, ocurrido el sábado 11 de octubre, está siendo investigado por la fiscalía, que por el momento apunta a un posible suicidio.

Según ha informado la fiscalía de Sarreguemines, la menor fue hallada inconsciente en su domicilio y, pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, falleció en el lugar. Los primeros indicios “parecen revelar un acto deliberado”, indicaron las autoridades, que han ordenado la realización de un examen forense en Estrasburgo para determinar las causas exactas del fallecimiento. De momento, no existen pruebas que indiquen que fuera víctima de acoso escolar.

Fuentes policiales precisaron que la niña fue encontrada por su madre en su habitación y que habría dejado una nota dirigida a su familia. Según su entorno, la menor sufría burlas relacionadas con su aspecto físico, aunque por el momento no se ha establecido un vínculo directo entre estos comentarios y su muerte.

Apoyo psicológico en su escuela

El rector de la región académica del Gran Este, Pierre-François Mourier, y el director académico de los Servicios Nacionales de Educación de Mosela, Mickaël Cabbeke, han expresado su pesar por el fallecimiento de la alumna de la escuela Montagne Supérieure de Sarreguemines. “Toda la comunidad educativa está devastada por este trágico suceso y transmite sus más sinceras condolencias a la familia y a sus allegados”, señalaron en un comunicado conjunto.

El sistema educativo nacional, junto a las autoridades locales y los servicios municipales, han activado una unidad de apoyo psicológico que entrará en funcionamiento este lunes para acompañar al alumnado y al personal docente. “Estamos en una situación dolorosa, incluso para nuestros propios equipos”, ha reconocido el rectorado, que ha subrayado su compromiso en esclarecer las circunstancias exactas del suceso y ofrecer asistencia a la comunidad afectada.