Tres muertos por una intoxicación con metanol en Brasil tras descubrirse una fábrica secreta de alcohol

La Policía brasileña ha desmantelado una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas en São Bernardo do Campo, tras una investigación iniciada por la muerte de tres personas que consumieron vodka adulterado. El operativo reveló una red ilegal de producción que utilizaba etanol mezclado con más del 40% de metanol, una sustancia altamente tóxica.

Las víctimas confirmadas son Bruna Araújo de Souza (30 años), Marcos Antônio Jorge Júnior (46 años) y Ricardo Lopes Mira (54 años). Los productos contaminados incluían vodka, ginebra y whisky, distribuidos en locales sin control sanitario.

Durante la operación, se cerraron diez establecimientos comerciales y se confiscararon unas 10.000 botellas. El propietario del taller enfrenta cargos por falsificación y adulteración de sustancias alimentarias, con penas que podrían alcanzar hasta ocho años de prisión.

El metanol, por su carácter incoloro, inodoro y casi insípido, puede pasar desapercibido en bebidas, pero incluso cantidades mínimas pueden provocar ceguera, vómitos, somnolencia e incluso la muerte. Instituciones como el NIH y el NHS han advertido que apenas 4 ml pueden ser letales.