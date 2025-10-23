Un tribunal ruso libera al ciclista francés encarcelado en septiembre por cruzar ilegalmente la frontera del país

Un tribunal ruso ha liberado este jueves al ciclista francés Sofiane Sehili, acusado de cruzar ilegalmente la frontera desde China durante su intento de batir el récord mundial de travesía ciclista por Eurasia. Sehili, de 44 años, fue detenido en septiembre en la región de Primorie tras intentar ingresar dos veces al país sin autorización. Aunque el tribunal lo declaró culpable, lo eximió del pago de una multa de 50.000 rublos (unos 615 dólares), permitiéndole regresar a casa.

Sehili había iniciado su travesía en Lisboa en julio de 2025, con la meta de convertirse en el ciclista más rápido en cruzar el continente euroasiático, pasando por 17 países hasta Vladivostok. Según France 24, el deportista se presentó voluntariamente ante los agentes fronterizos rusos, confiado en que le permitirían continuar su ruta, pero fue detenido y trasladado a Pogranichniy, donde permaneció bajo custodia durante más de seis semanas.

Durante la audiencia, Sehili admitió haber cruzado la frontera sin visado válido, pero explicó que lo hizo por desconocimiento y sin intención de violar la ley. El tribunal consideró que no representaba una amenaza para la seguridad nacional y decidió liberarlo sin imponer sanciones adicionales. La decisión fue celebrada por su pareja, Fanny Bensussan, quien escribió en redes sociales: “Sofiane está libre. Vuelve a casa”.

Un referente del ciclismo de ultraresistencia

Sehili es conocido en el mundo del ciclismo por sus hazañas en pruebas de ultraresistencia, como la Transcontinental Race y la Silk Road Mountain Race. Se define como “ciclista de aventura” y ha documentado sus viajes en redes sociales y medios especializados. Según Arise News, su intento de récord euroasiático despertó gran interés entre aficionados y patrocinadores, que ahora celebran su liberación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés confirmó la liberación de Sehili, aunque evitó hacer comentarios sobre el proceso judicial. Diplomáticos franceses en Moscú prestaron asistencia consular durante su detención, sin intervenir directamente en el caso. La liberación se interpreta como un gesto de distensión en medio de tensiones bilaterales por la guerra en Ucrania.

Tras su liberación, Sehili ha declarado que no abandonará su sueño de completar la ruta Lisboa–Vladivostok. En Instagram, agradeció el apoyo recibido y anunció que retomará el proyecto en 2026, esta vez con asesoría legal y coordinación diplomática. Varias marcas deportivas han mostrado interés en respaldar la nueva expedición.