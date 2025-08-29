El truco definitivo para evitar colas en los parques de atracciones sin pagar por el pase rápido

La experiencia en un parque de atracciones puede convertirse en un suplicio si la mayor parte del día se pasa en las colas. Aunque la mayoría de recintos ofrecen pases exprés de pago, cada vez más visitantes buscan alternativas gratuitas para optimizar su visita. Expertos y creadores especializados en parques temáticos han popularizado en redes sociales estrategias que permiten reducir las esperas con un poco de planificación.

Estrategias gratuitas para reducir la espera

La clave no está en ningún truco oculto, sino en la planificación. Conocer los horarios de apertura de cada área, adelantarse al recorrido habitual del público y elegir bien en qué momento subir a las atracciones marca la diferencia entre pasarse el día en una fila o aprovecharlo al máximo.

Además de los conocidos carriles “Single Rider”, pensados para quienes acceden en solitario, existen métodos sencillos que consisten en reordenar la ruta y evitar las primeras aglomeraciones.

El ejemplo de PortAventura: cómo aprovechar las primeras horas

Uno de los casos más comentados en TikTok es el de AlejandroRides, creador especializado en parques de atracciones, que ha diseñado un recorrido alternativo en PortAventura:

Comenzar la jornada en la zona de China, donde se encuentran Shambhala y Dragon Khan, dos de las montañas rusas más concurridas.

Dejar Furius Baco para más tarde, ya que es la atracción que más gente elige nada más abrir el parque.

Continuar hacia México y el Tren de la Mina, y después pasar al Far West, donde Stampida suele abrir a mediodía.

Aprovechar la hora de la comida para subir a atracciones como Furius Baco o a novedades recientes como Uncharted, que concentran gran parte de las colas en las primeras horas.

El error de principiante que conviene evitar

La mayoría de visitantes sigue el mismo patrón: entrar al parque y dirigirse directamente a la primera gran atracción visible. Según los expertos, esta decisión es la que más tiempo hace perder.Invertir el orden y comenzar por zonas más alejadas del acceso principal puede suponer una diferencia de varias atracciones en un mismo día.

Más diversión, menos espera

Ahorrar horas de cola en un parque de atracciones no depende solo del dinero que se quiera invertir, sino de cómo se planifique la visita. Organizar el recorrido con antelación, ir a contracorriente del resto de visitantes y conocer las dinámicas de cada parque son los mejores aliados para exprimir la experiencia sin gastar de más.