El truco de los fontaneros para eliminar la cal de los grifos y dejarlos como nuevos

La acumulación de cal en los grifos y accesorios del baño o la cocina es un problema común en muchas casas, especialmente en zonas con agua dura. Más allá de afectar la estética, la cal puede reducir la presión del agua y dañar lentamente los mecanismos internos de los grifos.

Sin embargo, los fontaneros profesionales aseguran que existe un truco sencillo y efectivo para devolverles su brillo sin necesidad de productos químicos agresivos.

Según expertos en mantenimiento doméstico, el secreto radica en usar vinagre blanco caliente o limón, ingredientes naturales que actúan como desincrustantes. El procedimiento recomendado es muy simple:

Empapar un paño o papel absorbente con vinagre o jugo de limón.

Envolver la parte afectada del grifo y dejar actuar durante 15 a 30 minutos.

Retirar el paño y frotar suavemente con una esponja suave para eliminar los restos de cal.

Enjuagar con abundante agua y secar con un paño limpio.

Los fontaneros destacan que este método no solo elimina la cal, sino que también ayuda a mantener los grifos brillantes y libres de manchas de agua. Para depósitos de cal más persistentes, recomiendan repetir el procedimiento o dejar actuar el vinagre durante más tiempo, siempre evitando productos abrasivos que puedan rayar la superficie.

Este truco casero ha ganado popularidad por ser económico, seguro y ecológico, convirtiéndose en una alternativa práctica frente a costosos limpiadores comerciales. Con solo unos minutos y unos pocos ingredientes, los grifos pueden recuperar su aspecto original, funcionando como nuevos durante mucho más tiempo.