Turistas británicos en España advertidos sobre una expresión española que les puede causar confusión

España sigue siendo uno de los destinos favoritos para los turistas británicos, especialmente durante el verano. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 más de 18,3 millones de visitantes provenientes del Reino Unido disfrutaron de las playas y el sol de las costas mediterráneas y de las Islas Canarias. Sin embargo, al aprender español para comunicarse mejor, algunos británicos pueden caer en confusiones que les generen situaciones embarazosas.

Claudio Guasti, director de cultura y comunicación de City Lit, advierte en el diario Express sobre uno de los errores lingüísticos más comunes entre los turistas ingleses: los llamados "falsos amigos". Estos son términos que suenan similar en ambos idiomas, pero cuyo significado es muy distinto. Un ejemplo destacado es la palabra española "embarazada", que los británicos suelen confundir con la palabra inglesa "embarrassed" (avergonzado). En realidad, "embarazada" significa "pregnant" (embarazada), por lo que usarla equivocadamente puede provocar situaciones incómodas.

Otra expresión que suele malinterpretarse es la frase "hasta la vista", popularizada internacionalmente por la película Terminator 2 con Arnold Schwarzenegger. Aunque muchos turistas ingleses la usan como un saludo o despedida habitual, en España esta expresión no forma parte del lenguaje cotidiano. De hecho, la versión doblada al español cambió el original “hasta la vista, baby” por “sayonara baby”, y los españoles suelen preferir decir simplemente "hasta luego" o "adiós".

Por todo esto, desde diferentes medios británicos se recomienda a los visitantes informarse bien para evitar malentendidos que puedan arruinar su experiencia. Conocer estas sutilezas del idioma y la cultura local puede marcar la diferencia durante unas vacaciones.