Última hora de los Incendios en España, en directo: focos activos y evacuados en Castilla y León, Galicia y Extremadura
Más de 33.750 personas han sido desalojadas a causa del avance de las llamas. Hay cuatro víctimas mortales
Una veintena de incendios forestales de nivel 2 siguen avanzando sin control en Castilla y León, Galicia y Extremadura en la que ya es la peor ola de fuegos en el país al menos en tres décadas. Más de 33.750 personas han sido desalojadas a causa del avance de las llamas.. Hasta el momento, hay 33 detenidos desde el pasado 1 de junio y se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los incendios, que han causado ya cuatro fallecidos.
Cerca de 2.600 vecinos de 48 poblaciones continúan desalojados por los incendios en León
Un total de 2.566 personas de 43 localidades leonesas continúan desalojadas de sus casas debido a alguno de los 11 incendios con nivel de emergencia 1 y 2 que se registran en la provincia, según los últimos datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León.
Un número que ha reducido las 60 poblaciones desalojadas y los 4.318 vecinos que estaban evacuados el pasado lunes, tras el realojo durante este martes de gran parte los vecinos evacuados de numerosos pueblos por el incendio de Llamas de la Cabrera.
Casi 9 de cada 10 localidades afectadas por los incendios sufren la despoblación
Casi el 90 % del centenar de localidades afectadas por los incendios forestales de este mes de agosto -con terreno arrasado por el fuego o evacuaciones o confinamientos de población- han perdido habitantes en lo que va de siglo, en algunos municipios del noroeste peninsular por encima del 50 %.
Que la despoblación y el abandono del mundo rural es un alimento para los incendios -sumado cada vez más a factores climáticos- lo dicen los expertos desde hace años y lo corroboran los datos oficiales de población de las áreas tradicionalmente más afectadas.
Cortadas ocho carreteras por los incendios, ninguna nacional
Ocho carreteras españolas, ninguna de ellas nacional, continúan cortadas en la mañana de este miércoles a causa de los incendios forestales en varias provincias de Asturias y Castilla y León, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
En Asturias está cortada la carretera CO-4 entre Covadonga y Gamonéu, en ambos sentidos.
El resto de vías afectadas se encuentran en Castilla y León, todas en ambos sentidos, y son: en León, la LE-164, entre Yebra y Llamas de Cabrera; la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-5228, entre Salas de los Barrios y Bouzas; y la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera.
Además, en Zamora están cortadas la ZA-103, por San Martín de Castañeda; y la ZA-104, por Ribadelago.
