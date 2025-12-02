La UME y la Policía Nacional buscan en una balsa de Asturias a una madre y su bebé, desaparecidas en 1987 en León

La Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han iniciado este martes un operativo en la balsa de una antigua mina de fluorita situada en Berbés, parroquia del concejo asturiano de Ribadesella, con el objetivo de localizar los cuerpos de la mujer y de su bebé desaparecidos en 1987.

Fuentes policiales han confirmado que el despliegue arrancó al rededor de las 8:00 horas, con la llegada de numerosos vehículos y medios de la Policía y la UME, informa Efe. El operativo, que podría prolongarse durante varios días, ha empezado a drenar la balsa, que tiene varios metros de profundidad, para extraer los vehículos sumergidos en cuyo interior se sospecha que podrían estar los cuerpos.

La UME busca los cuerpos de una mujer y su bebé desaparecidos en León en 1987 PACO PAREDES Agencia EFE

Este rastreo se produce tras la reapertura del caso por el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, a petición de la Policía Nacional, después de que se localizaras dos vehículos en el interior de la balsa. Según testimonios de vecinos, el marido de la mujer y padre de la niña de 13 meses habría arrojado los coches desde un barranco tras la desaparición.

La mujer, de origen asturiano, y su bebé desaparecieron en Matadeón de los Oteros, en León, tras una denuncia por maltrato interpuesta por ella. Durante décadas, los investigadores intentaron localizar los cuerpos en las residencias del hombre, la de Matadeón de los Oteros, en 2017, y en la de Berbés, en 2018, sin éxito, antes de que el caso fuera archivado provisionalmente.

En un auto fechado el pasado 28 de octubre, la juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ordenó que se dispusieran "los medios necesarios para continuar con los trabajos" en la balsa, "recabando la colaboración de cuantas entidades y organismos se estimen precisos". Este mismo juzgado había autorizado iniciar nuevas actuaciones en abril, tras considerar "lógico sospechar que en el interior de alguno de los vehículos hallados enterrados en el fondo de la balsa" pudieran encontrarse pruebas sobre lo sucedido.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) informó en octubre de la imposibilidad de continuar con las gestiones por falta de medios, lo que motivó la colaboración con la UME y otros organismos para asegurar la continuidad del operativo y la búsqueda de restos humanos.