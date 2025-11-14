Urgencias al límite y Atención Primaria con demoras de 10 días: CSIF pide refuerzos inmediatos

La Atención Primaria y las urgencias hospitalarias del Sistema Nacional de Salud (SNS) ya han comenzado a saturarse ante la falta de previsión de las administraciones para reforzar sus plantillas antes de la llegada del invierno y el aumento de infecciones respiratorias, así como la campaña de vacunación de gripe y covid.

Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ocho comunidades autónomas —Madrid, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Asturias y Cantabria— “no han contratado refuerzos de hospitalización ni de Atención Primaria, o los que se han incorporado son insuficientes para cubrir las necesidades de atención sanitaria”. Además, los delegados de CSIF en Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia afirman que “estas comunidades aún no han informado de la adopción de ninguna medida de refuerzo”.

El sindicato alerta de que la situación provoca una sobrecarga de trabajo que ya tiene consecuencias: “Las consultas y las agendas en Atención Primaria están saturadas, con esperas de 10 días de media y picos superiores a los 20 días en zonas rurales o con baja densidad de población”. Asimismo, la campaña de vacunación de gripe y covid se ve afectada porque “el mismo personal que asume la asistencia diaria en muchos centros de salud debe compatibilizarla con la vacunación, sin apoyo adicional”.

Las urgencias hospitalarias también comienzan a tensionarse en Madrid, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y Ceuta “por picos de infecciones respiratorias”, mientras que los servicios de diagnóstico denuncian “sobrecarga crónica por falta de plantilla”. En Melilla y La Rioja, algunos hospitales ya han tenido que doblar camas.

Déficit estructural de personal sanitario

Los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024 confirman la falta de recursos humanos estructurales: España cuenta con 5,9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a las 8,3 de la media europea” y la ratio de médicos se sitúa en 3,9 por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de los 4,9 de países como Alemania o Francia. CSIF alerta de que la situación podría empeorar: “Más de 30.000 profesionales del SNS alcanzarán la edad de jubilación en los próximos cinco años, sin que exista un plan de reposición de plantillas adecuado”.

El sindicato también denuncia la destrucción de empleo en sanidad durante los últimos dos meses: “Se han perdido de media 42.154 puestos de trabajo, una situación irresponsable por parte de las administraciones que muestra la escasa planificación, como ocurre todos los años”.

Para revertir la situación, CSIF propone una batería de medidas concretas: Exigir a los servicios de salud autonómicos la creación de planes de refuerzo invernal con dotación presupuestaria específica; un plan de Estrategia Nacional de refuerzos de personal de la Sanidad, impulsado por el Ministerio de Sanidad y coordinado con las CCAA; revisión inmediata de las ratios profesionales en todos los niveles asistenciales; y denunciar ante la Inspección de Trabajo situaciones de sobrecarga asistencial y riesgos psicosociales no evaluados.

CSIF subraya que “reforzar el SNS no es una opción, sino una obligación para velar y proteger a la ciudadanía y sus profesionales”. Por ello, exige al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que “actúen de forma coordinada, planificada y con visión de futuro, evitando una vez más la improvisación de cada invierno”.