Una vacuna experimental muestra eficacia contra el cáncer de páncreas y el colorrectal

Investigadores y científicos de todo el mundo llevan más de 40 años intentando desarrollar medicamentos contra el oncogén KRAS, que es el que tiene mayor impacto en el origen de los tumores humanos y que genera una proteína participante en la multiplicación, maduración y destrucción de las células del organismo. Descubierto y aislado por primera vez por el ciéntifico español Mariano Barbacid y su equipo en 1982, las mutaciones en este oncogen están detrás del 90% de los casos de cáncer de páncreas y en un tercio de los tumores colorrectales.

Ahora, un estudio liderado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), el Centro Oncológico MD Anderson y el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering e impulsado por la compañía biotecnológica Elicio Therapeutics (Boston, Estados Unidos) muestra los esperanzadores resultados de una vacuna experimental, la ELI-002 2P, que prolonga la supervivencia sin recaída en un grupo de pacientes que ya habían recibido la terapia estándar. Las recaídas son muy frecuentes, en especial en el adenocarcinoma ductal pancreático resecable.

La vacuna ELI-002 2P se dirige a los ganglios linfáticos y ataca las mutaciones G12D y G12R en el mencionado gen KRAS. A diferencia de otros tratamientos de inmunoterapia, esta vacuna no requiere personalización: se fabrica de forma masiva y está lista para administrar a cualquier paciente con estas mutaciones.

El trabajo, publicado esta semana en Nature Medicine, se realizó con 25 pacientes (20 con cáncer de páncreas y cinco con cáncer de colon) que se habían sometido a cirugía y presentaban una enfermedad de carácter leve y residual. El tratamiento se dividió en una serie de vacunación primaria (seis dosis subcutáneas de ELI-002 2P durante 8 semanas), un periodo de observación de tres meses sin administración de dosis y una serie de vacunación de refuerzo (cuatro dosis semanales de ELI-002 2P). Se incluyó un periodo de seguimiento de hasta dos años tras la primera dosis de ELI-002 2P para monitorizar la seguridad y la eficacia.

Mayor supervivecia sin recaidas

Los resultados preliminares tras un seguimiento medio de 8,5 meses mostraron que el tratamiento con ELI-002 2P indujo potentes respuestas de células T dirigidas a KRAS en 21 de los 25 participantes (84%).

Después de un seguimiento mayor, de casi 20 meses, el 71% los pacientes analizados indujeron subconjuntos CD4+ y CD8+ , con inmunogenicidad sostenida. En los pacientes con respuestas inmunitarias más altas, no se alcanzó la mediana de supervivencia libre de recaídas, lo que significa que muchos pacientes aún estaban libres de cáncer.

Además, se observó que el 67% de los pacientes desarrollaron respuestas inmunes a mutaciones adicionales asociadas a tumores, lo que sugiere un potencial para una actividad antitumoral más amplia.

Con todo, el seguimiento a largo plazo evidenció que ELI-002 2P induce una potente inmunidad de células T CD4+ y CD8+ junto con una propagación frecuente de antígenos que puede retrasar la recurrencia del tumor.

"Atacar KRAS se ha considerado durante mucho tiempo uno de los retos más difíciles en la terapia contra el cáncer", ha afirmado el primer autor del estudio, Zev Wainberg, profesor de Medicina en la Facultad de Medicina de la UCLA, quien ha destacado el "prometedor" enfoque que ofrece este ensayo.

Como ha detallado Wainberg, este estudio demuestra que la vacuna ELI-002 2P puede entrenar al sistema inmunitario de forma segura y eficaz para reconocer y combatir las mutaciones que inducen el cáncer. Los científicos ya trabajan en un ensayo fase 2