Vecinos se enfrentan por la conexión a fibra óptica: desconexiones constantes de unos a otros

En Crecy-en-Ponthieu, un pequeño municipio de la región de Hauts-de-France, se ha desatado una controversia relacionada con el acceso a internet de alta velocidad. Varios residentes han sido sorprendidos manipulando ilegalmente las conexiones de fibra óptica de sus vecinos para obtener acceso a internet sin coste alguno, reporta el diario francés Le Journal. Estas acciones han generado tensiones entre los habitantes, quienes se sienten invadidos en su privacidad y preocupados por la seguridad de sus datos personales.

El fenómeno, conocido como "juego de las sillas musicales", consiste en desconectar la red de un vecino para conectarse a la suya, aprovechando la falta de vigilancia en la infraestructura. Aunque algunos lo ven como una forma ingeniosa de acceder a internet, las autoridades locales han advertido sobre las implicaciones legales de estas prácticas y han instado a la comunidad a respetar las normas de uso de la red.

La situación ha llevado a la empresa proveedora de servicios de internet a reforzar la seguridad en la zona, implementando medidas para detectar y prevenir manipulaciones no autorizadas. Además, se han organizado campañas de concienciación para educar a los residentes sobre los riesgos asociados con el acceso no autorizado a redes ajenas.

Mientras tanto, los habitantes de Crecy-en-Ponthieu esperan que se encuentren soluciones que garanticen un acceso equitativo y seguro a internet, sin recurrir a prácticas ilegales que puedan comprometer la seguridad y privacidad de la comunidad.