¿Es verdad que la cerveza hidrata más que el agua? Todo sobre uno de los mitos más famosos del verano

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, mantener una correcta hidratación se vuelve fundamental para preservar la salud y el bienestar. Sin embargo, persiste el mito de que la cerveza, por ser refrescante y consumirse fría, hidrata más que el agua. Los especialistas son claros al desmentir esta idea: aunque la cerveza sin alcohol puede aportar cierta hidratación por su contenido en agua y minerales, nunca supera la eficacia del agua pura.

El efecto deshidratante del alcohol

La clave reside en el componente alcohólico de la cerveza tradicional. El alcohol actúa como un diurético, lo que significa que estimula la eliminación de líquidos a través de la orina. En lugar de reponer los fluidos perdidos por el sudor, la cerveza con alcohol contribuye a la deshidratación, pudiendo generar una falsa sensación de frescor que enmascara el riesgo real. Incluso las versiones sin alcohol, que evitan este efecto, no igualan la capacidad de hidratación del agua debido a otros componentes como el gas, que puede crear sensación de saciedad antes de haber recuperado los niveles necesarios de líquidos.

Frente a esto, el agua se mantiene como la mejor aliada para el organismo. Es natural, no contiene calorías ni compuestos que alteren el equilibrio hídrico, siendo la forma más eficiente de reponer las pérdidas ocasionadas por el calor. Los expertos recomiendan beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día, una necesidad que aumenta con las temperaturas elevadas. Además, incorporar frutas y verduras de temporada con alto contenido en agua, como la sandía, el melón o el pepino, complementa perfectamente la hidratación necesaria para disfrutar del verano de forma segura.