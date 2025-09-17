Si ves esta caja de cereales en Mercadona, cógela: el desayuno saludable que vuela de las estanterías

La clave del éxito no siempre está en una campaña de marketing brillante, sino en la propia formulación del producto. Este parece ser el caso de los cereales Crunchy de avena y cacao de Hacendado, cuya carta de presentación es un contundente 76 % de harina integral de avena. Esta elevada proporción, inusual en los lineales de cualquier supermercado, es lo que lo distingue de inmediato de gran parte de su competencia directa y explica el revuelo que está causando.

De hecho, este alto contenido en cereal integral garantiza un aporte de fibra considerable, respondiendo directamente a una demanda creciente por parte de los consumidores. Hoy en día, el cliente medio busca alternativas más saludables para el desayuno que no obliguen a renunciar al sabor, una tendencia que la cadena valenciana ha sabido interpretar a la perfección con este lanzamiento.

En este sentido, el respaldo de profesionales ha sido crucial para consolidar su popularidad. El nutricionista Mario Ortiz, una voz influyente en redes sociales, ha recomendado públicamente estos cereales de Mercadona, poniendo en valor su composición nutricional. Este análisis ha servido para que muchos consumidores se fijen en un producto avalado por expertos, generando una confianza que se ha traducido en ventas masivas.

Más allá de la etiqueta: sabor y textura que marcan la diferencia

Por otro lado, la experiencia de quienes lo han probado confirma que su atractivo va más allá de los datos nutricionales. Uno de los aspectos más repetidos en las valoraciones es su sabor, que los usuarios describen como un cacao suave y equilibrado. Con solo 9 gramos de azúcares por cada 100 de producto, se aleja del dulzor empalagoso de otras propuestas, lo que lo convierte en una opción muy versátil para toda la familia.

Asimismo, otro detalle que marca la diferencia es su textura. Los consumidores celebran que los cereales se mantienen crujientes en la leche o el yogur durante más tiempo. Este pequeño pero importante atributo evita la consistencia blanda que frustra a muchos amantes de los cereales y que es un problema bastante común en productos similares que se encuentran en el mercado.

En definitiva, la combinación de todos estos factores ha provocado un auténtico fenómeno en los supermercados Mercadona. La demanda es tan alta que encontrar una de sus cajas de 400 gramos, vendidas a un precio de 2,15 euros, se ha convertido en un pequeño reto para los clientes. El producto se agota con una frecuencia asombrosa, confirmando que la fórmula de calidad, buen sabor y precio ajustado ha dado en el clavo.