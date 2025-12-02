Vicente Herranz, experto en seguridad vial, sobre la baliza V16 obligatoria: "No registra velocidades ni hace seguimiento"

Queda menos de un mes y no habra margen como ya advirtió el director general de Tráfico, Pere Navarro. La Dirección General de Tráfico (DGT) es muy firme en que la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V16 conectada es el 1 de enero de 2026: "Se anunció hace cinco años, no habrá prórroga". Las multas por no utilizarla pueden ser elevadas, pero no se esperan de forma inmediata: "Los agentes serán flexibles durante un tiempo, informando", afirmó Pere Navarro.

Sin embargo, el debate sobre su efectividad sigue en la calle entre los conductores y cuenta con muchos detractores. Ángel Gaitán fue muy franco: "Me parece que está mal hecha, me parece una cagada, me parece vergonzoso, me parece que va a haber accidentes, me parece que la gente no lo está entendiendo bien, me parece que no hay que retirar el triángulo". Incluso se afirma en redes sociales que es un elemento de control de los conductores. Sobre todo esto reflexionó en Cope Vicente Herranz, experto en seguridad vial, que resolvió algunas de las dudas más habituales.

¿Son efectivas las balizas V16?

El experto resumió su opinión en una palabra: "Sirven". Su gran ventaja es la conectividad a red DGT 3.0 que permitirá que otros usuarios puedan ver los avisos mediante aplicaciones como Google Maps o Waze, según el experto. Sin embargo, descarta que pueda utilizarse para un mayor control y las consiguientes sanciones: "Lo que se ha dicho de ellos es totalmente falso, no hay tramas, no hay conspiraciones de la DGT". Esta baliza no servirá como radar adicional: "No registra velocidades ni hace seguimiento alguno, es totalmente segura".

DGT recuerda que es obligatorio tener la baliza V-16 a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes Europa Press

Su gran ventaja es la conectividad ya que será útil en el 98% del suelo español. Vicente Herranz habla claro: "Aunque en los móviles no tengamos cobertura, la baliza V16 sí la va a tener casi con toda seguridad". Su cobertura no funciona igual que en los móviles, lo que permitirá que la baliza V16 obligatoria sea eficaz en prácticamente cualquier punto del país. No cree que ser los primeros suponga un problema, sino al revés: "Ahora nos corresponde a nosotros tomar esa iniciativa y seguro que otros países nos van a imitar". La baliza homolgada se podrá usar en toda Europa.

Evitar los atropellos: el motivo principal

El experto va más allá de las 25 muertes anuales que señala la DGT por atropellos debido a personas que salen de los coches: "A día de hoy son 91 los peatones fallecidos", lo que significa que una de cada 10 personas que pierden la vida en siniestros viales es un peatón". Ese es el principal motivo de la implantación de esta baliza: "Con los triángulos tradicionales, al haber una avería o un accidente, el conductor tiene que salir del vehículo para colocarlos en la carretera, a veces en autopistas o carreteras con mucho tráfico".

"Está implicando un alto riesgo de atropello", alertó en la radio. Con la baliza V16 no hay que bajarse del coche ya que se debe situar desde el interior del mismo. Pese a su opinión, no todas van por el mismo camino ya que el director general de Tráfico en Cataluña, Ramon Lamiel, avisa sobre la baliza V16 en caso de accidente: "Colócala y sal del coche".