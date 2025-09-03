Víctor Küppers, experto en psicología: “No hay nada más grande a lo que aspirar en la vida que a ser buena persona”

Vivimos en una sociedad completamente materialista, no es un secreto. Las personas durante su día a día buscan incrementar sus beneficios y poder acceder al mayor número de cosas posible. La vivienda es el mejor ejemplo, pero se puede reducir hasta la ropa que uno quiere comprarse y cómo se fija en la de los demás. Constantemente se pone el foco en lo material y se dejan de lado aspectos mucho más importantes y que pueden ayudar más a la felicidad.

Sobre este tema se puede reflexionar de manera individual, y es conveniente, pero lo realmente importante es escuchar a expertos en la materia. Ellos pueden hacernos reflexionar e incluso cambiar nuestra forma de ver el día a día. Uno de ellos es Víctor Küppers, doctor en humanidades, profesor y experto en psicología positiva como muestra en su programa 'Vivir con entusiasmo'. En una de sus charlas dejó un mensaje que invita a la reflexión.

Un ejemplo como filosofía de vida

El profesor intentaba hacer pensar a sus oyentes mediante un ejemplo práctico y real: "Piensa en los jefes y jefas que has tenido en toda tu vida, haz un repaso mental". Explica lo siguiente: "Yo no sé qué jefes o jefas habéis tenido". Sin embargo, en la siguiente afirmación está la clave: "Pero estoy 100% seguro de que no lo vas a elegir ni por su despacho ni por su manera de vestir, no". Son cosas importantes, pero no lo que verdaderamente queda en el recuerdo.

El motivo por el que elegimos a las personas

"Lo vas a elegir por su manera de ser", afirma contundentemente. Revela el motivo de esta elección: "Porque así definimos a las personas, las definimos por su calidad humana". Eso es recíproco: "Y así te definen a ti". Está completamente seguro de que las personas van a recordarte por tu forma de ser o por como actúes con ellos, no por nada material que tengas o dejes de tener.

Es muy contundente en este aspecto: "Tú no vales tu coche, tú no vales el tamaño de tu televisor, tú no vales tu cargo profesional". Son aspectos importantes y que pueden ayudar a tener una vida más exitosa y cómoda, pero no es el verdadero valor. Es el siguiente: "Tú vales tu calidad humana". Teniendo muy poco a nivel material se puede tener un valor enorme. "No hay nada más grande a lo que aspirar que a ser buena persona y nada más gratificante".

Está seguro de que uno es más feliz con uno mismo cuando es buena persona y es consciente de ello. Termina con un recordatorio: "Así es como escogemos a las personas, no por lo que tienen sino por lo que son". En otro de sus vídeos, señala que la bondad está unida al concepto de la compasión, que "no es llorar por alguien, es tener empatía y además querer ayudar". Sin embargo, es algo difícil de encontrar para él: "Lo triste es que vivimos en una sociedad donde poco a poco se está perdiendo la compasión".